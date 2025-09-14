BFF de Mariah, Ivete fala sobre shows em festivais: 'Vivo intensamente'

Ela diz que fazer shows diferentes é uma forma de retribuição ao público: "É um carinho. Já tenho 32 anos de carreira, então já fiz muita coisa. Não gosto dessa banalização 'ah porque já fiz', não sou sustentada nessa coisa de ter carreira sólida, tenho isso e aquilo. Não, eu quero o novo, me arriscar, mudar, fazer".

Tudo isso que me proponho a fazer é uma injeção de energia e alegria. Gosto de entrar no público, conceber novos arranjos. Quero emocionar meu público. Ivete Sangalo

Ivete diz que as duas tem atributos parecidos — como o jeito brincalhão: "Na oportunidade que nos conhecemos, contei para ela isso dela ser uma cantora inspiração. Somos de timbragem completamente diferentes. Mariah Carey é uma cantora extraordinária, tem uma técnica, tem uma coisa que influenciou o mundo. E ela tem uma graça de não se levar a sério e isso é uma coisa muito parecida da gente".