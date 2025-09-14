De Katy a Joelma, último dia do The Town une brilho pop e raízes nacionais

O festival The Town termina neste domingo com uma programação centrada no pop internacional e na música brasileira contemporânea. No Autódromo de Interlagos, o line-up reúne artistas com propostas estéticas distintas, distribuídos entre os palcos principais.
Quem se apresenta
Katy Perry é a atração principal do Palco Skyline, com repertório voltado ao pop de arena. Antes dela, se apresentam Camila Cabello, J Balvin e IZA, em uma sequência que alterna referências latinas e nacionais. Os shows nesse palco começam às 15h50 e seguem até 23h15.
No Palco The One, a programação começa às 14h40 com Jota.pê, que convida João Gomes. Às 17h, Joelma se apresenta com Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara. Em seguida, às 19h20, é a vez de Dennis DJ, com participação de Tília. O encerramento fica por conta de Ludmilla, às 21h55.
Outros nomes da noite incluem Belo, Geraldo Azevedo, Rachel Reis, Felipe Cordeiro e Jacob Collier, que encerra sua participação no festival com apresentação às 22h05 no Palco São Paulo Square. A Orquestra Sinfônica Heliópolis também integra a programação, no Palco Quebrada.
The Town
- Onde: Autódromo de Interlagos, São Paulo
- Abertura dos portões: 14h
- Início dos shows principais: a partir das 15h50
- Ingressos: thetown.com.br
