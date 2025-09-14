De Katy a Joelma, último dia do The Town une brilho pop e raízes nacionais

O festival The Town termina neste domingo com uma programação centrada no pop internacional e na música brasileira contemporânea. No Autódromo de Interlagos, o line-up reúne artistas com propostas estéticas distintas, distribuídos entre os palcos principais.

Quem se apresenta

Katy Perry é a atração principal do Palco Skyline, com repertório voltado ao pop de arena. Antes dela, se apresentam Camila Cabello, J Balvin e IZA, em uma sequência que alterna referências latinas e nacionais. Os shows nesse palco começam às 15h50 e seguem até 23h15.