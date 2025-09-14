Com público na palma da mão, Ivete Sangalo faz do The Town seu Carnaval

Ivete Sangalo sabe transformar apresentações em folia de Carnaval e não seria diferente na apresentação do The Town ocorrida na noite deste sábado (13).
O que aconteceu
Cantora foi atração do Palco Skyline, o principal do festival, no penúltimo dia.
Durante o show, ela agradeceu o público presente: "Eu tô muito feliz de estar no The Town. aliás, eu estou muito feliz de estar na vida de vocês. Sou uma cantora de muita sorte e muita felicidade e eu sei que tudo o que eu fizer vai dar certo junto com vocês".
Ao som de "Minha Pequena Eva", a plateia pulava em sintonia.
Em outro momento Ivete solicitou abertura de rodas na multidão: "Quero mais rodas. Vocês só vão fechar essa roda quando eu mandar. Fechou? Atenção", pediu enquanto cantava.
Pedido foi atendido. O público se animou como se fosse folia de Carnaval ao escutar o "Fechou" da diva pop brasileira e do axé.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.