Com público na palma da mão, Ivete Sangalo faz do The Town seu Carnaval

Ivete Sangalo sabe transformar apresentações em folia de Carnaval e não seria diferente na apresentação do The Town ocorrida na noite deste sábado (13).

O que aconteceu

Cantora foi atração do Palco Skyline, o principal do festival, no penúltimo dia.

Durante o show, ela agradeceu o público presente: "Eu tô muito feliz de estar no The Town. aliás, eu estou muito feliz de estar na vida de vocês. Sou uma cantora de muita sorte e muita felicidade e eu sei que tudo o que eu fizer vai dar certo junto com vocês".