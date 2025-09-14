Com Joelma, Gaby e Dona Onete, música paraense faz subir poeira no The Town
A riqueza da música paraense fez tremer o palco The One no último dia do The Town. O encontro de tantas vertentes foi um dos mais potentes vistos no festival.
Como foi o show
De um lado, o calypso dançante de Joelma; do outro, a tradição do carimbó xamegado de Dona Onete. No meio disso, Gaby Amarantos conectou as pontas com a modernidade do tecnobrega.
O resultado foi uma plateia lotada, dançando todas as músicas e fazendo a poeira da terra batida do autódromo subir e pairar no ar. Ainda teve espaço para Zaynara, revelação da música paraense, que mistura essas referências numa roupagem mais pop.
Os pontos altos foram a entrada de Gaby Amarantos, vestida de cobra, com lasers saindo dos olhos. Pena que sofreu com problemas no microfone e cantou apenas "Foguinho", do recém-lançado 'Rock Doido', disco que eleva a sonoridade das aparelhagens para outro patamar. "Esse é nosso Pará", disse Gaby ao lado das cantoras.
Foi também a chance rara de ver Joelma cantando "No Meio do Pitiú" e "Jamburana", carimbós de Dona Onete, que rima o som e o cheiro paraense como ninguém. Emocionada, a cantora ficou pouco tempo no palco, mas voltou no final para cantar "Banzeiro".
Já Joelma —é preciso dizer— já era hora de tê-la num festival ao lado das divas pop internacionais. Os fãs da cantora que lotaram o palco já sabiam, mas pra quem chegou desavisado: Joelma entrega excelência pop desde o início da carreira, com dedicação extrema na coreografia, cabelos esvoaçantes e um esmero no figurino que, por muito tempo, ela mesma desenhou.
Pra quem reclamou de Mariah Carey, Joelma deu um banho de energia e dança com "A Lua Me Traiu" e "Acelerou". Deixou o sarrafo mais alto até pra Katy Perry.
