No The Town, Kayblack comenta polêmica após divulgar capa de novo disco





A primeira capa mostrava Kayblack contra a parede com uma mão pressionando sua cabeça, mas foi substituída por outra foto. Comentários homofóbicos surgiram após a divulgação da primeira capa — o artista negou que a troca ocorreu devido aos comentários preconceituosos.

Kayblack conta que a ideia do projeto é fazer do álbum uma espécie de curta-metragem e pede para o público seguir atento: "A gente veio preparando esse projeto com muito carinho, e aí eu pensei em diversas capas para combinar com a música. Pensamos em ter um curta, bem maneiro. [Pedimos] pro pessoal continuar acompanhando que tem mais coisa".

Tô muito ansioso pelo show, nessa semana não dormi direito nenhum dia, só de ontem para hoje, porque eu precisava dar uma descansada para chegar com voz, um show diferente com banda, na presença dos meus amigos. Não tem como dar errado, vai ser só alegria e o palco vai virar nossa casa. Kayblack

Ele cantou com Vulgo FK e Caveirinha na noite desta sexta-feira (12) no Palco Quebrada do The Town.

Capa do álbum substituída no Spotify mostra Kayklack de frente exibindo cordões e com olhar sério.