Ivete prova ser diva pop necessária em festivais: 'Sou gostosa pra cara**'

Figura carimbada em festivais, Ivete Sangalo conseguiu captar a essência pop quando o assunto é entretenimento. E é sempre com pompa, aquela energia característica e seu trio elétrico de hits que ela se firma, a cada evento, como atração indispensável em festivais grandes como o The Town.
Como foi o show
Neste sábado (13), a cantora entregou o show com as músicas de sempre — mas que nunca soa o mesmo. Sempre pensando em cenários, figurinos e setlists diferentes, ela é, na verdade, uma diva pop em sua mais pura essência.
Se o assunto é sucesso do momento, ela lança mão de letras deliciosamente divertidas, como "Macetando", "cria da Ivete", e "Energia de Gostosa".
Se a questão é 'love songs', ela entrega performance teatral e emocionante em músicas como "Quando a Chuva Passar".
Já os sucesso conhecidos, como "Poeira" e Abalou", ela brinca com arranjos e coloca pitadas de funk e black music.
Claro que as músicas carnavalescas também não ficaram de fora, com toda percussão e gingado necessários. "O samba reggae é a melhor música do mundo", disse, no palco.
E antecedendo o show da diva maior da noite, Mariah Carey — "ela é minha amiga", fez questão de frisar —, Ivete nao ficou pra trás com seu macacão prateado e coreografia. "Sou gostosa pra cara***", disse.
Antes da gente se acostumar com tantos artistas brasileiros fazendo pop, ela já estava ali pensando em conceito, coreografias e performances diferentes para cada palco.
"No Brasil, sou eu. No mundo, a Mariah", disse, aceitando o trono.
