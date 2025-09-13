Gloria Groove mistura Michael Jackson e Daleste e refaz hits em show-cabaré

Gloria Groove não fez exatamente um show, mas um espetáculo musical no The Town. O festival, que acontece em seu segundo final de semana no Autódromo de Interlagos, tem sido usado por artistas do pop nacional para montarem shows especiais e testarem novos formatos. Nesta edição, parece que fazer covers virou uma tendência.
Como foi o cabaré
Mas a maneira como Gloria Groove costurou as referências foi diferente. Com a proposta de viajar pela música pop das últimas décadas, ela fez um espetáculo musical (dos grandes) com banda, dançarinos e cenários que remetiam a um tempo em que o showbiz se construía em "inferninhos" ou estúdios de rádio, bem longe das redes sociais.
O cenário, aparentemente confuso, foi se desdobrando, assim como os arranjos. "A Queda" e "Bonequinha" abriram o show em tom de musical, com bailarinos e ela própria vestidas como se estivessem num cabaré. De quebra, músicas como "A Tua Voz" e "LSD", —R&B dos bons feitos por Gloria— caíram como uma luva na proposta, cantadas em voz e piano.
A voz poderosa de Gloria, talhada na tradição teatral, fez "Nosso Primeiro Beijo" perder o ritmo de pagode e ganhar uma levada soul mais setentista. "Leilão" veio na pegada da Disco Music. E MC Daleste soou como Michael Jackson num novo arranjo de "Vermelho".
Nessa viagem sonora (e pela arte drag, vale lembrar), o público só desceu até o chão mesmo quando ela brincou com a sonoridade roqueira oitentista e com a música pop dos anos 2000. Mas a plateia, uma das mais cheias nesse fim de semana, não arredou o pé durante a viagem.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.