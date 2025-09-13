Gloria Groove mistura Michael Jackson e Daleste e refaz hits em show-cabaré

O cenário, aparentemente confuso, foi se desdobrando, assim como os arranjos. "A Queda" e "Bonequinha" abriram o show em tom de musical, com bailarinos e ela própria vestidas como se estivessem num cabaré. De quebra, músicas como "A Tua Voz" e "LSD", —R&B dos bons feitos por Gloria— caíram como uma luva na proposta, cantadas em voz e piano.

A voz poderosa de Gloria, talhada na tradição teatral, fez "Nosso Primeiro Beijo" perder o ritmo de pagode e ganhar uma levada soul mais setentista. "Leilão" veio na pegada da Disco Music. E MC Daleste soou como Michael Jackson num novo arranjo de "Vermelho".

O show de Gloria Groove no The Town 2025 Imagem: Leo Franco/AgNews

Nessa viagem sonora (e pela arte drag, vale lembrar), o público só desceu até o chão mesmo quando ela brincou com a sonoridade roqueira oitentista e com a música pop dos anos 2000. Mas a plateia, uma das mais cheias nesse fim de semana, não arredou o pé durante a viagem.