Divas, brasilidades e encontros memoráveis marcam o sábado no The Town

O sábado (13) do The Town é dominado por vozes femininas potentes e encontros que prometem marcar a memória afetiva do público. O dia se consolida como o mais eclético desta edição, com espaço para o pop internacional, a música brasileira em suas múltiplas vertentes e artistas que desafiam rótulos. Uma jornada sonora que celebra a diversidade sem perder o ritmo.
Quem se apresenta
Mariah Carey é a atração mais aguardada, com seu repertório de baladas e vocais emblemáticos. Lionel Richie, outro ícone internacional, deve emocionar com clássicos como Hello e All Night Long. A britânica Jessie J e a americana Natasha Bedingfield completam o time pop com presença de palco.
No campo nacional, Ivete Sangalo comanda a festa com seu axé contagiante, enquanto Gloria Groove e Criolo representam a nova cena urbana com performances que misturam crítica social e estética pop. O retorno de Jacob Collier ao palco, agora em formato colaborativo, reforça a proposta de intercâmbio musical.
The Town
- Onde: Autódromo de Interlagos, São Paulo
- Abertura dos portões: 14h
- Início dos shows principais: a partir das 17h
- Ingressos: thetown.com.br
