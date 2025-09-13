Cinquentões, Backstreet Boys fazem público feminino chorar com nostalgia

O mundo já não é o mesmo dos anos 1990, quando os Backstreet Boys estavam no topo, com colágeno bombando. Mas calhou de só agora, em 2025, a boy band conquistar o status de headliner em um festival brasileiro.

Como foi

Os americanos encerraram o terceiro dia do The Town, na sexta (12), no Autódromo de Interlagos, com um grande baile nostálgico. E mesmo sendo outra época, trinta anos depois, o choro era livre — na plateia, muitas mulheres estavam aos prantos.

Brian Littrell também não conteve as lágrimas ao fazer um coração com as mãos, logo depois de abrir o show com "Larger than Life". Já na fase dos 50 anos —apenas AJ McLean, 47, e Nick Carter, 45, ainda não chegaram lá— os "garotos" não fizeram feio.