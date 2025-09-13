Cinquentões, Backstreet Boys fazem público feminino chorar com nostalgia

O mundo já não é o mesmo dos anos 1990, quando os Backstreet Boys estavam no topo, com colágeno bombando. Mas calhou de só agora, em 2025, a boy band conquistar o status de headliner em um festival brasileiro.
Como foi
Os americanos encerraram o terceiro dia do The Town, na sexta (12), no Autódromo de Interlagos, com um grande baile nostálgico. E mesmo sendo outra época, trinta anos depois, o choro era livre — na plateia, muitas mulheres estavam aos prantos.
Brian Littrell também não conteve as lágrimas ao fazer um coração com as mãos, logo depois de abrir o show com "Larger than Life". Já na fase dos 50 anos —apenas AJ McLean, 47, e Nick Carter, 45, ainda não chegaram lá— os "garotos" não fizeram feio.
Se um ou outro já não tem a mesma voz, ao menos juntos, em harmonia, o grupo ainda funciona. Para completar a nostalgia, a gravadora entregou ao grupo um disco de ouro por Millennium, álbum que completou 25 anos, numa cena que parecia saída da época em que se vendia mídias físicas.
"Vocês são os melhores fãs do mundo", disse AJ McLean. "Nós voltaremos aqui pra sempre."
Num dia de atrações completamente pop, eles também se dedicaram às coreografias —e provaram que baladas como "Show Me the Meaning of Being Lonely" e "As Long As You Love Me" ainda têm força para embalar novas gerações, que também assistiram à apresentação.
