The Town: Supla sincerão conta se geme em inglês e fala de política no rock

O eterno papito Supla foi uma das estrelas do primeiro fim de semana do The Town, aliando-se aos Inocentes. Ele trocou uma ideia com o TOCA, e recebeu uma pergunta curiosa - sem se esquivar.
"Supla, você geme em inglês", questionou Thiagson, do squad do TOCA UOL.
"Se eu trepo falando em inglês? Por que não? Claro!", riu o filho de Eduardo e Marta Suplicy.
Supla também falou sério, e contou como surgiu a bandeira que ele e os Inocentes levaram ao palco
Foi uma bandeira com a faixa com a letra dos Inocentes, "Salve-se quem puder" que é da música "Pátria Amada", que é uma crítica ao Congresso Nacional. Estamos passando por um momento seríssimo, então é uma crítica que faz muito sentido até hoje.
Para Supla, o rock é divertido, mas seus ídolos nunca deixaram de trazer política à arte, mesmo nos momentos mais bonitos.
Rock n' roll é divertido, mas também tem o lado político. Você tem que estar livre para procurar um novo amor, um trabalho... Pessoas que sempre amei, como John Lennon, sempre cantaram música sobre política, como Imagine. É uma música utópica que fala que todos nós estamos aqui, e temos de aprender a nos respeitar. Todos nós respiramos o mesmo ar.
