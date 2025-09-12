TocaUOL
The Town: Supla sincerão conta se geme em inglês e fala de política no rock

Do TOCA, em São Paulo
Supla participa de show da banda punk Os Inocentes no segundo dia do The Town 2025
Supla participa de show da banda punk Os Inocentes no segundo dia do The Town 2025 Imagem: Leo Franco/AgNews

O eterno papito Supla foi uma das estrelas do primeiro fim de semana do The Town, aliando-se aos Inocentes. Ele trocou uma ideia com o TOCA, e recebeu uma pergunta curiosa - sem se esquivar.

"Supla, você geme em inglês", questionou Thiagson, do squad do TOCA UOL.

"Se eu trepo falando em inglês? Por que não? Claro!", riu o filho de Eduardo e Marta Suplicy.

Supla também falou sério, e contou como surgiu a bandeira que ele e os Inocentes levaram ao palco

Foi uma bandeira com a faixa com a letra dos Inocentes, "Salve-se quem puder" que é da música "Pátria Amada", que é uma crítica ao Congresso Nacional. Estamos passando por um momento seríssimo, então é uma crítica que faz muito sentido até hoje.

Para Supla, o rock é divertido, mas seus ídolos nunca deixaram de trazer política à arte, mesmo nos momentos mais bonitos.

Rock n' roll é divertido, mas também tem o lado político. Você tem que estar livre para procurar um novo amor, um trabalho... Pessoas que sempre amei, como John Lennon, sempre cantaram música sobre política, como Imagine. É uma música utópica que fala que todos nós estamos aqui, e temos de aprender a nos respeitar. Todos nós respiramos o mesmo ar.

