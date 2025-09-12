The Town: Supla sincerão conta se geme em inglês e fala de política no rock

Supla também falou sério, e contou como surgiu a bandeira que ele e os Inocentes levaram ao palco

Foi uma bandeira com a faixa com a letra dos Inocentes, "Salve-se quem puder" que é da música "Pátria Amada", que é uma crítica ao Congresso Nacional. Estamos passando por um momento seríssimo, então é uma crítica que faz muito sentido até hoje.

Para Supla, o rock é divertido, mas seus ídolos nunca deixaram de trazer política à arte, mesmo nos momentos mais bonitos.

Rock n' roll é divertido, mas também tem o lado político. Você tem que estar livre para procurar um novo amor, um trabalho... Pessoas que sempre amei, como John Lennon, sempre cantaram música sobre política, como Imagine. É uma música utópica que fala que todos nós estamos aqui, e temos de aprender a nos respeitar. Todos nós respiramos o mesmo ar.