Stefanie celebra 'BUNMI' com estreia no The Town e show no TOCA Sessions

A cantora, compositora e MC Stefanie vive um momento marcante na carreira: neste sábado (13), ela estreia no palco Factory do festival The Town com um show especial que celebra seu álbum de estreia, "BUNMI". Em outubro, ela leva uma versão mais intimista da apresentação ao TOCA Sessions, no Cine Joia, e já tem presença confirmada no Lollapalooza Brasil 2026, integrando o lineup oficial do festival que acontece em março.
O que vai rolar
No The Town, Stefanie se apresenta ao lado de Tássia Reis —parceira no coletivo Rimas & Melodias— e Rashid, com quem divide o microfone no disco. Lançado em abril, 'BUNMI' vem marcando presença nas principais listas de melhores do ano. A direção musical do show é assinada por DJ Pow e Daniel Ganjaman, que também esteve à frente do álbum e é conhecido por trabalhos com Planet Hemp, Sabotage e Criolo.
A apresentação aposta no formato clássico do rap, com DJ e MC no palco. Stefanie estará acompanhada de Negrito, seu parceiro de longa data, e dos backing vocals de Ieda Hills, uma das pioneiras do rap nacional. "Cada show traz uma sensação diferente, e esse no The Town tem tudo para ser muito especial. Nos ensaios com a Ieda e com o DJ Negrito, eu sinto como se estivesse entregando tudo que aprendi nesses 21 anos de rap, carregando a essência da cultura hip hop."
A junção de DJ e MC sempre foi mágica pra mim, e estar nesse palco é uma forma de celebrar essa união. Stefanie
Stefanie também reflete sobre sua trajetória e a importância do momento. "Lembro de quando comecei, no grupo Simples, com o Kamau, no Pau-de-dá-em-Doido, com o DJ Nato_PK e o Eneas, e depois com as meninas do Rimas & Melodias. Cada uma dessas fases me trouxe aprendizados que agora quero compartilhar com o público."
Vai ser uma celebração mesmo: de estar num palco incrível, trazendo homenagens, referências e toda a magia que me inspira há tantos anos. Estamos nos dedicando muito para que esse momento seja único e inesquecível. Stefanie
A apresentação no The Town está marcada para as 13h, no palco Factory; já o TOCA Sessions, no Cine Joia, acontece em 10 de outubro e promete uma atmosfera mais intimista e próxima do público. Em 2026, Stefanie sobe ao palco do Lollapalooza Brasil, consolidando sua presença nos maiores festivais do país.
