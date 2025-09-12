Stefanie celebra 'BUNMI' com estreia no The Town e show no TOCA Sessions

A cantora, compositora e MC Stefanie vive um momento marcante na carreira: neste sábado (13), ela estreia no palco Factory do festival The Town com um show especial que celebra seu álbum de estreia, "BUNMI". Em outubro, ela leva uma versão mais intimista da apresentação ao TOCA Sessions, no Cine Joia, e já tem presença confirmada no Lollapalooza Brasil 2026, integrando o lineup oficial do festival que acontece em março.

O que vai rolar

No The Town, Stefanie se apresenta ao lado de Tássia Reis —parceira no coletivo Rimas & Melodias— e Rashid, com quem divide o microfone no disco. Lançado em abril, 'BUNMI' vem marcando presença nas principais listas de melhores do ano. A direção musical do show é assinada por DJ Pow e Daniel Ganjaman, que também esteve à frente do álbum e é conhecido por trabalhos com Planet Hemp, Sabotage e Criolo.

A apresentação aposta no formato clássico do rap, com DJ e MC no palco. Stefanie estará acompanhada de Negrito, seu parceiro de longa data, e dos backing vocals de Ieda Hills, uma das pioneiras do rap nacional. "Cada show traz uma sensação diferente, e esse no The Town tem tudo para ser muito especial. Nos ensaios com a Ieda e com o DJ Negrito, eu sinto como se estivesse entregando tudo que aprendi nesses 21 anos de rap, carregando a essência da cultura hip hop."