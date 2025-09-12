SP vira capital do punk rock: como foi o 2º dia do The Town?

O primeiro domingo do The Town 2025 transformou a Cidade da Música, no autódromo de Interlagos, em 'São Paulo: a capital do rock e do punk'. Desde a tarde, o público foi embalado por lendas e ícones de várias gerações.
No Palco Skyline, o Capital Inicial abriu com clássicos que atravessam décadas, seguido pelo lendário Bruce Dickinson, do Iron Maiden, que trouxe a potência vocal de sempre, com sua banda solo. Ele comparou os políticos brasileiros ao Diabo, e reclamou de ter só 60 minutos para cantar: "não é minha culpa".
O clima esquentou com o Bad Religion, que colocou as rodinhas punk para girar, e fechou em apoteose com o Green Day, em um show de duas horas com hits como "American Idiot", "Basket Case" e "Wake Me Up When September Ends".
No Palco The One, Supla & Inocentes trouxeram o punk nacional raiz e ergueram uma bandeira contra o Congresso, com a letra "Salve-se Quem Puder", de uma música dos Inocentes. CPM 22 - cujo vocal, Badauí, apoiou gritos de "sem anistia" - e Pitty levantaram coros de nostalgia e atitude.
O mestre Iggy Pop encerrou com um set visceral, com um show sob medida para os frequentadores dos inferninhos e baladas punk. Com energia de sobra, a lenda viva parece não sentir os 78 anos de idade.
Seu show trouxe canções de todas as fases de sua carreira solo, incluindo 'Louie Louie', 'Lust For Life' e 'The Passenger'. Mas quem ama Iggy & The Stooges também saiu feliz: não faltaram clássicos como 'T.V. Eye', 'Raw Power' e 'I Wanna Be Your Dog' no setlist.
Ainda teve espaço para a diversidade no Factory e no Quebrada, com Karina Buhr, Tihuana e Black Pantera, provando que o rock brasileiro segue vivo, plural e potente. O Black Pantera gritou "fogo nos fascistas, racistas e trumpistas" e fez uma homenagem ao finado Ozzy Osbourne.
Energia, suor, guitarras e refrões gritados a plenos pulmões: o Dia do Rock no The Town foi um encontro de gerações, estilos e histórias, mas com um sentimento em comum -- a música como combustível para a alma.
