Pop, groove e nostalgia no The Town: sexta é marcada por ótimos contrastes

O segundo fim de semana do The Town começa com uma sexta (12) marcada por contrastes bem-vindos. No Autódromo de Interlagos, o dia reúne nomes consagrados e novas vozes em uma celebração plural da música pop, soul e brasileira. A curadoria deste dia mostra equilíbrio entre entretenimento e qualidade musical, sem abrir mão da diversidade de estilos. Um início promissor para o fim de semana.

O que vai rolar

Entre os destaques, Backstreet Boys prometem um show nostálgico com hits dos anos 1990, enquanto Jason Derulo traz sua mistura de pop e R&B com coreografias afiadas. O soul de CeeLo Green deve agradar fãs mais exigentes, e Jota Quest representa o pop nacional com repertório radiofônico e carisma de palco.

A presença de artistas como Luísa Sonza e Pedro Sampaio reforça o apelo jovem e dançante da noite, enquanto Snarky Puppy, com seu jazz-fusion virtuoso, oferece um contraponto sofisticado. O britânico Jacob Collier, em apresentação solo, é uma das apostas mais ousadas do dia, com seu experimentalismo vocal e harmônico.