Nova era? Luísa Sonza dedica show pra 'bandas de barzinho' no The Town

Luísa Sonza está em nova fase. Isso a cantora já anunciou, ao chamar atenção para o cabelo mais escuro e ondulado —o que gerou memes na internet. No terceiro dia de The Town, na sexta (12), a cantora não foi muito além e fez um show em que chamou de "transição" para o novo disco.

Como foi

Com o look um tanto oitentista, com blush rosa, ela se revezou no cenário de escadas, mesa e cadeiras —todos amarelos. O ambiente era teatral, com os dançarinos alterando os itens de lugar conforme o show avançava.

Após uma trinca bem roqueira com "Principalmente Me Sinto Arrasada", "Sagrado Profano" e "Campo de Morango", ela fez questão de lembrar que faz 20 anos em que subiu num palco profissionalmente —numa banda de casamento.