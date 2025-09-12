Nova era? Luísa Sonza dedica show pra 'bandas de barzinho' no The Town

Luísa Sonza está em nova fase. Isso a cantora já anunciou, ao chamar atenção para o cabelo mais escuro e ondulado —o que gerou memes na internet. No terceiro dia de The Town, na sexta (12), a cantora não foi muito além e fez um show em que chamou de "transição" para o novo disco.
Como foi
Com o look um tanto oitentista, com blush rosa, ela se revezou no cenário de escadas, mesa e cadeiras —todos amarelos. O ambiente era teatral, com os dançarinos alterando os itens de lugar conforme o show avançava.
Após uma trinca bem roqueira com "Principalmente Me Sinto Arrasada", "Sagrado Profano" e "Campo de Morango", ela fez questão de lembrar que faz 20 anos em que subiu num palco profissionalmente —numa banda de casamento.
Duas covers, inclusive, apareceram logo no começo, "Louras Geladas" do RPM, em versão pesada com sua banda, e "Amor e Sexo", de Rita Lee, a quem ela pediu vivas pra plateia. Mais tarde, ela cantaria ainda "O Barquinho", clássico da bossa nova.
"Esse show eu queria oferecer a todos os cantores de covers, bandas de casamento, bandas de barzinho. Saiba que a história é você que faz, não importa o que os outros dizem de você", disse, antes de cantar "Folhetim", de Chico Buarque, emendada com seu hit, "Chico".
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.