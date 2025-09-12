'Me sinto brasileiro': no The Town, CeeLo exalta beleza feminina em single

O cantor, compositor e produtor norte-americano CeeLo Green foi só entusiasmo ao conversar com a rapper MC Taya, do squad do TOCA, nos bastidores do The Town, nesta sexta (12). Encantado com a recepção calorosa dos brasileiros, ele brincou sobre sua conexão com o país:

Acho que preciso ir no ancestry.com e descobrir se tenho algum traço brasileiro no corpo. Me sinto brasileiro. O amor, a reciprocidade, a energia... tudo isso já parece normal pra mim. Ceelo Green

Reconhecido como um dos grandes nomes do hip hop internacional, CeeLo também falou sobre a força da nova geração de artistas e deixou um recado direto. "É uma maratona, não uma corrida de velocidade. Leva tempo. Expresse o que vier à mente, mas também reflita, vá fundo, se descubra. O universo responde a você."