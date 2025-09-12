TocaUOL
Assine UOL
Entrevista

'Me sinto brasileiro': no The Town, CeeLo exalta beleza feminina em single

MC Taya
Do squad do TOCA
CeeLo Green no palco do The Town 2025
CeeLo Green no palco do The Town 2025 Imagem: AgNews

O cantor, compositor e produtor norte-americano CeeLo Green foi só entusiasmo ao conversar com a rapper MC Taya, do squad do TOCA, nos bastidores do The Town, nesta sexta (12). Encantado com a recepção calorosa dos brasileiros, ele brincou sobre sua conexão com o país:

Acho que preciso ir no ancestry.com e descobrir se tenho algum traço brasileiro no corpo. Me sinto brasileiro. O amor, a reciprocidade, a energia... tudo isso já parece normal pra mim. Ceelo Green

Reconhecido como um dos grandes nomes do hip hop internacional, CeeLo também falou sobre a força da nova geração de artistas e deixou um recado direto. "É uma maratona, não uma corrida de velocidade. Leva tempo. Expresse o que vier à mente, mas também reflita, vá fundo, se descubra. O universo responde a você."

Durante a entrevista, o artista comentou o lançamento de seu novo single, "Everyone Wants You Girl", em parceria com o grupo Trap Killers, divulgado na véspera. A faixa é uma celebração da beleza feminina e da autoestima.

Toda mulher é uma coisa de beleza. Devemos elogiar, proteger e celebrar nossas mulheres. Mesmo nos dias em que você não se sente tão bonita, saiba que não existem dias ruins. Você é uma mulher. Ceelo Green

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.