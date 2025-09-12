TocaUOL
'MC não é bandido': as frases do 1º finde do The Town

Do TOCA, em São Paulo
Atualizada em
Filipe Ret se apresenta no primeiro dia de The Town
Filipe Ret se apresenta no primeiro dia de The Town Imagem: Lucas Ramos / Brazil News

Desabafos, exaltação do rap nacional, menção ao diabo e política. As falas dos artistas no primeiro fim de semana do The Town, em São Paulo, foram potentes, e nós separamos as frases que mais se destacaram.

Chamaram a atenção Badauí concordando com os gritos de "sem anistia" do público e Filipe Ret pedindo liberdade para Oruam. Veja mais abaixo:

Badauí, do CPM 22, sobre gritos de sem anistia

Voz do povo tem poder

Chaene Gama, do Black Pantera

Fogo nos fascistas, racistas e trumpistas

Bruce Dickinson, provocativo

Bruce Dickinson no The Town 2025
Bruce Dickinson no The Town 2025 Imagem: AgNews

Você vê um homem grande e alto com uma roupa preta e rabo e chifres e olhos ardentes vermelhos. E você diz: 'Quem é esse bosta? É um político brasileiro?'. Não, não é tão ruim assim. É só o Diabo.

Filipe Ret sobre Oruam

Liberdade pro Oruam! MC não é bandido, p***

Pitty, sobre o poder da música

Pitty faz show no The Town 2025
Pitty faz show no The Town 2025 Imagem: Leo Franco/AgNews

Algumas músicas têm a capacidade de atravessar os tempos e continuar. Isso é uma dádiva

Lauryn Hill, emocionada com o público brasileiro

É sempre uma bênção estar no Brasil. A energia de vocês me inspira

Travis Scott incendiando a pista

São Paulo, vocês são insanos. Quero ver todo mundo pular comigo agora!

Karol Conká em seu encontro de gerações

Estar aqui é mostrar que rap feito no Brasil tem força e história

