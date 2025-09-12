'MC não é bandido': as frases do 1º finde do The Town

Desabafos, exaltação do rap nacional, menção ao diabo e política. As falas dos artistas no primeiro fim de semana do The Town, em São Paulo, foram potentes, e nós separamos as frases que mais se destacaram.
Chamaram a atenção Badauí concordando com os gritos de "sem anistia" do público e Filipe Ret pedindo liberdade para Oruam. Veja mais abaixo:
Badauí, do CPM 22, sobre gritos de sem anistia
Voz do povo tem poder
Chaene Gama, do Black Pantera
Fogo nos fascistas, racistas e trumpistas
Bruce Dickinson, provocativo
Você vê um homem grande e alto com uma roupa preta e rabo e chifres e olhos ardentes vermelhos. E você diz: 'Quem é esse bosta? É um político brasileiro?'. Não, não é tão ruim assim. É só o Diabo.
Filipe Ret sobre Oruam
Liberdade pro Oruam! MC não é bandido, p***
Pitty, sobre o poder da música
Algumas músicas têm a capacidade de atravessar os tempos e continuar. Isso é uma dádiva
Lauryn Hill, emocionada com o público brasileiro
É sempre uma bênção estar no Brasil. A energia de vocês me inspira
Travis Scott incendiando a pista
São Paulo, vocês são insanos. Quero ver todo mundo pular comigo agora!
Karol Conká em seu encontro de gerações
Estar aqui é mostrar que rap feito no Brasil tem força e história
