'MC não é bandido': as frases do 1º finde do The Town

Desabafos, exaltação do rap nacional, menção ao diabo e política. As falas dos artistas no primeiro fim de semana do The Town, em São Paulo, foram potentes, e nós separamos as frases que mais se destacaram.

Chamaram a atenção Badauí concordando com os gritos de "sem anistia" do público e Filipe Ret pedindo liberdade para Oruam. Veja mais abaixo:

Badauí, do CPM 22, sobre gritos de sem anistia