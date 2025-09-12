Divas entre nós: atrações do The Town, Mariah Carey e Jessie J atendem fãs

As divas pop internacionais da edição 2025 do The Town já estão entre nós para o segundo fim de semana de festival. Parte delas já desembarcaram no Terminal 3 do Aeroporto de Guarulhos (SP).

O que aconteceu

Mariah Carey atendeu fãs e deu autógrafos em frente ao hotel que está hospedada em São Paulo. Ela é headliner deste sábado (13) do festival no Autódromo de Interlagos.

Já Jessie J foi vista no aeroporto tirando fotos com fãs que a aguardaram. Ela também canta no sábado no The Town.]