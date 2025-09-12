Divas entre nós: atrações do The Town, Mariah Carey e Jessie J atendem fãs

As divas pop internacionais da edição 2025 do The Town já estão entre nós para o segundo fim de semana de festival. Parte delas já desembarcaram no Terminal 3 do Aeroporto de Guarulhos (SP).
O que aconteceu
Mariah Carey atendeu fãs e deu autógrafos em frente ao hotel que está hospedada em São Paulo. Ela é headliner deste sábado (13) do festival no Autódromo de Interlagos.
Já Jessie J foi vista no aeroporto tirando fotos com fãs que a aguardaram. Ela também canta no sábado no The Town.]
Quem também já chegou no Brasil foi Camila Cabello, que causou alvoroço ao ser cercada por fãs no desembarque do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos (SP). Ela se apresenta no palco Skyline no domingo (14), dia que Katy Perry é headliner.
