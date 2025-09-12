TocaUOL
Divas entre nós: atrações do The Town, Mariah Carey e Jessie J atendem fãs

Colaboração para o TOCA, de São Paulo
Mariah Carey atende fãs em frente a hotel em São Paulo
As divas pop internacionais da edição 2025 do The Town já estão entre nós para o segundo fim de semana de festival. Parte delas já desembarcaram no Terminal 3 do Aeroporto de Guarulhos (SP).

O que aconteceu

Mariah Carey atendeu fãs e deu autógrafos em frente ao hotel que está hospedada em São Paulo. Ela é headliner deste sábado (13) do festival no Autódromo de Interlagos.

Já Jessie J foi vista no aeroporto tirando fotos com fãs que a aguardaram. Ela também canta no sábado no The Town.]

Quem também já chegou no Brasil foi Camila Cabello, que causou alvoroço ao ser cercada por fãs no desembarque do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos (SP). Ela se apresenta no palco Skyline no domingo (14), dia que Katy Perry é headliner.

Mariah Carey atendendo fãs em São Paulo
Jessie J chega no aeroporto de Guarulhos (SP) para o The Town
Jessie J posa para fotos com os fãs em São Paulo
Camila Cabello tira selfie com fã no aeroporto de Guarulhos
Camila Cabello fala com fãs em São Paulo dois dias antes de cantar no The Town
