TocaUOL
Assine UOL
Rota dos Shows

Consegue descobrir quem é quem nos Backstreet Boys só pelos emojis?

Do TOCA
Backstreet Boys, que se apresentam no The Town 2025
Backstreet Boys, que se apresentam no The Town 2025 Imagem: Divulgação

E se cada integrante dos Backstreet Boys pudesse ser representado por um conjunto de quatro emojis? A proposta é simples: condensar em símbolos visuais traços marcantes de personalidade, estilo e presença de palco — elementos que, ao longo dos anos, tornaram cada um deles facilmente reconhecível. Os emojis funcionam como retratos sintéticos, evocando a memória afetiva construída por fãs ao longo de décadas. Nesta sexta (12), os cinco se apresentam no Palco Skyline do The Town, às 23h15.

AJ McLean
AJ McLean Imagem: Divulgação

AJ McLean — o mais performático do grupo, conhecido pelo visual ousado, energia intensa e vocais rasgados;

Howie Dorough
Howie Dorough Imagem: Divulgação

Howie Dorough — discreto, de timbre suave e postura serena, sempre ocupando um lugar de equilíbrio;

Nick Carter
Nick Carter Imagem: Divulgação

Nick Carter — o rosto pop da banda, com apelo juvenil, protagonismo nos videoclipes e presença explosiva;

Kevin Richardson
Kevin Richardson Imagem: Divulgação

Kevin Richardson — introspectivo, elegante, dono da voz mais grave e da postura mais clássica entre os cinco;

Continua após a publicidade
Brian Litrell
Brian Litrell Imagem: Divulgação

Brian Littrell — espiritual, emotivo, com vocais limpos e forte conexão afetiva com o público.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.