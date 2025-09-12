Consegue descobrir quem é quem nos Backstreet Boys só pelos emojis?

E se cada integrante dos Backstreet Boys pudesse ser representado por um conjunto de quatro emojis? A proposta é simples: condensar em símbolos visuais traços marcantes de personalidade, estilo e presença de palco — elementos que, ao longo dos anos, tornaram cada um deles facilmente reconhecível. Os emojis funcionam como retratos sintéticos, evocando a memória afetiva construída por fãs ao longo de décadas. Nesta sexta (12), os cinco se apresentam no Palco Skyline do The Town, às 23h15.
AJ McLean — o mais performático do grupo, conhecido pelo visual ousado, energia intensa e vocais rasgados;
Howie Dorough — discreto, de timbre suave e postura serena, sempre ocupando um lugar de equilíbrio;
Nick Carter — o rosto pop da banda, com apelo juvenil, protagonismo nos videoclipes e presença explosiva;
Kevin Richardson — introspectivo, elegante, dono da voz mais grave e da postura mais clássica entre os cinco;
Brian Littrell — espiritual, emotivo, com vocais limpos e forte conexão afetiva com o público.
