The Town une famílias roqueiras e 'irmãos' de música no dia do punk

Green Day e Bad Religion lideraram um dia de festa para o punk rock no The Town, no autódromo de Interlagos, em São Paulo. Na plateia, muitas famílias, seja de sangue ou não.
Juvi, creator do TOCA, encontrou uma família roqueira que resolveu curtir o festival, todos juntos.
"Rock e família combinam muito, sempre", disse uma integrante da família. Eles estavam em quatro, mãe, pai e duas filhas - todos já adultos.
"Eu conheci Green Day quando era criança, acho que nasci com eles", contou uma das filhas.
Uma dupla de amigas, de tão grudadas, já se chama de irmãs. Elas curtiram o Green Day, mas foi uma delas que arrastou a outra.
"Nossos namorados são muito amigos, a gente se conheceu e nunca mais se largou. Foi uma irmandade que nasceu da amizade", contou uma delas. "Ela que me convenceu a vir. Minha irmã me convenceu a vir hoje, e isso já explica tudo", adicionou a parente por escolha.
