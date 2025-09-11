TocaUOL
The Town: mosh e convidadas marcam loucura do The Mönic no palco Factory

Do TOCA, em São Paulo
The Mönic e Raidol no palco do The Town
The Mönic e Raidol no palco do The Town Imagem: AgNews

O primeiro domingo do The Town teve muito peso e energia no palco The Factory. Uma das bandas que passou por lá foi o The Mönic, com a presença de uma das creators do Toca, Juvi.

O público não economizou nas rodas punk, com direito a participação da vocalista Dani Buarque descendo do palco, pra participar do mosh.

O show teve participação surpresa da artista, influenciadora e membro do squad do TOCA UOL Juvi, que assumiu a guitarra na última faixa.

Já Raidol, convidada oficial da The Mönic na apresentação, fez a conexão entre São Paulo e Pará com a sua sonoridade nortista.

