The Town: 1º dia do festival tem rap e trap incendiando o público

O primeiro dia do The Town, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo foi incendiário, com a força do rap e do trap do headliner, Travis Scott. Don Toliver, Lauryn Hill, Matuê e Karol Conká foram outros destaques da abertura do festival.
O show de Travis Scott foi marcado pela empolgação do público e a pirotecnia. Não só no palco, o fogo apareceu nas rodas, com a presença de sinalizadores - proibidos pela organização.
Eles também apareceram entre os fãs de Matuê, que levantou a galera com seu trap de milhões.
Já a veterana Lauryn Hill revisitou clássicos de sua carreira e recebeu convidados: Zion e YG Marley fizeram parte da festa.
Entre os brasileiros, Karol Conká fez um encontro de gerações, levando o filho, com o nome surpreendente de Jorge Conjota, Ebony e Ajuliacosta para o palco.
Houve mensagem política, com Borges pedindo liberdade para o rapper Oruam, que segue preso, e Mc Hariel aparecendo com um cão mordendo uma águia, uma clara referência ao momento delicado entre Brasil e Estados Unidos.
Já Burna Boy brilhou com afrobeats, dancehall, pop e música eletrônica em um show potente e com muito groove. O nigeriano trouxe ao palco melodia, sentimento e discurso político, mostrando o que só a música ao vivo consegue fazer - levantar a galera.
