The Town: 1º dia do festival tem rap e trap incendiando o público

Eles também apareceram entre os fãs de Matuê, que levantou a galera com seu trap de milhões.

Já a veterana Lauryn Hill revisitou clássicos de sua carreira e recebeu convidados: Zion e YG Marley fizeram parte da festa.

Entre os brasileiros, Karol Conká fez um encontro de gerações, levando o filho, com o nome surpreendente de Jorge Conjota, Ebony e Ajuliacosta para o palco.

Houve mensagem política, com Borges pedindo liberdade para o rapper Oruam, que segue preso, e Mc Hariel aparecendo com um cão mordendo uma águia, uma clara referência ao momento delicado entre Brasil e Estados Unidos.