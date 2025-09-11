Pouca água e até remédio: vale tudo para pegar grade no The Town?

O primeiro dia de The Town teve fãs fervorosos lutando desde cedo por um espaço na grade. Eles foram ver Travis Scott, o grande astro do trap mundial, e contaram ao TOCA o corre para conseguir o tão sonhado espaço pertinho do palco. Mas, fica o alerta, arriscar a saúde é altamente contraindicado.
"A gente chegou cedo aqui, correu muito. Precisa ter muita força de vontade. Tem que beber pouca água e a gente tomou remédio pra evitar perrengue. Remédio pra dor de barriga, pra tudo", contou um dos fãs - vale lembrar que se automedicar não é recomendável.
Outra fã contou que é preciso estar atento. "Tem que se planejar, o banheiro está ali na frente, então tem que ir revezando. Um vai lá, volta, depois dá lutar pro outro".
Mas uma terceira alerta que chega em um momento em que a pista está tão cheia, que a solução é só resistir. "Tem uma hora que não dá mais pra sair. E aí é só ficar e aguentar."
Scott fez uma apresentação incendiária, em que o fogo "desceu" do palco para o público, devido à presença de sinalizadores (proibidos pela produção) nas rodas.
