'Funk consciente é importante assim como o funk p*taria', afirma MC Hariel

Responsável por lotar o Palco Quebrada no primeiro dia do The Town 2025, MC Hariel conversou com o TOCA e falou sobre a versatilidade musical ao transitar por diferentes tipos de funk:
O funk consciente é importante assim como o funk putaria, funk proibidão, ostentação, qualquer tipo de funk que venha a nascer, também das sub vertentes do submundo. Hoje a gente vê também muito mandela, eletrofunk nascendo em outros estados e vertentes. MC Hariel
O artista, que levou ao show no The Town faixas do novo álbum "Eh Noiz Ki Tá" e sucessos, conta como reage ao ver que suas canções podem agradar segmentos que vão de embate, por exemplo, contra o próprio funk e alguns de seus estilos: "Acredito que isso seja um xingamento. Escuto bastante 'gosto do seu funk, mas o resto', isso não é elogio. É uma falta de senso das pessoas que querem dar pitaco onde elas não conhecem".
Hariel comenta a importância de fortalecer o próprio funk como unidade: "O importante (...) não é a gente olhar para fora porque o que acontece fora do nosso movimento, acho que é difícil a gente mexer. Mas é importante a gente olhar para dentro, a gente tem que ter mais senso de movimento e entender que a rapaziada que faz o funk putaria é a mesma que faz o funk consciente, proibidão".
Ele fala sobre não ser necessariamente o mesmo artista cantando os diferentes estilos de funk, mas serem pessoas que possuem realidades e desejos parecidos — por exemplo, de mudar a realidade de suas famílias, em geral, da periferia.
Não é o mesmo CPF, mas é a mesma fita, a mesma história. Os mesmos anseios e vontade de dar uma condição melhor para a família. Quando a gente tiver mais esse senso de movimento, conseguir se olhar mais como um movimento, a gente vai conseguir caminhar em bloco. Enquanto fica uma coisa mais separada, a gente tem que ficar dando uns toques nos sem noção, de que o funk é tudo a mesma fita. Não existe [só] o consciente, é tudo funk. MC Hariel
Hariel comenta ainda sobre os desafios que chegam conforme a relevância no meio musical surge: "Vão desde fazer conta e entender sobre o lado empresarial, até não deixar isso influenciar sua arte e conseguir fazer coisas que tenham verdade no meio de tudo isso".
Quando nós 'vira' artista e começa a ganhar relevância, a gente deixa de se preocupar com coisas relevantes, que é o lado chato da coisa. Chega uma hora que o lado chato da coisa cobra 'nós'. Muita rapaziada com muito talento fica pelo caminho porque não 'quis' se preocupar com o lado chato da coisa e a gente tem que se preocupar com isso. MC Hariel
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.