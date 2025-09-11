A importância dos festivais independentes de música
Muito se tem falado sobre o "fim dos festivais como os conhecemos". Notícias de eventos que encerraram suas atividades ou foram vendidos ganham destaque, quase sempre centradas em números financeiros. Mas os festivais independentes sempre foram muito mais do que isso. Para quem organiza, o dinheiro é apenas uma ferramenta de viabilização - a essência sempre esteve em outro lugar.
Festivais são sobre encontros. São espaços onde milhares de pessoas se reconhecem na música, nos corpos e nas ideias compartilhadas, criando uma memória coletiva que vai além do espetáculo. São também vitrines para novos artistas, palcos que acolhem quem ainda está começando e que, anos depois, se tornam protagonistas dos maiores estádios e arenas no Brasil e no mundo.
Cada festival, seja em capitais ou em cidades menores, com diferentes tamanhos e propostas, tem um papel fundamental na formação de público e no fortalecimento da cena cultural local. Funcionam como plataformas de visibilidade e circulação, permitindo que artistas regionais alcancem novas plateias e que culturas locais sejam valorizadas.
Historicamente, os festivais também foram palco de mudanças políticas e sociais. Foram pioneiros em discutir pautas como equidade de gênero e raça, abrindo espaço para artistas mulheres, pretos, indígenas e LGBTQIA+ se afirmarem em line-ups antes homogêneos. Foi também nesses espaços que começou a conversa sobre sustentabilidade e meio ambiente, com práticas de lixo zero, neutralização de carbono e incentivo a novos hábitos de consumo, além de iniciativas de acessibilidade mais amplas.
São eventos que amplificam pautas urgentes, traduzindo-as em experiências concretas para o público. A cultura, nesses contextos, deixa de ser apenas entretenimento para se tornar um agente de transformação social, dando voz a artistas, comunidades e causas que dificilmente encontrariam espaço em outros circuitos.
Por isso, mais do que números ou bilheterias, os festivais importam porque mudam vidas: dos artistas, que encontram ali sua primeira grande chance; do público, que leva aquelas experiências para sempre; e da sociedade, que encontra nos palcos coletivos um reflexo das lutas, sonhos e urgências do seu tempo.
Ana Garcia é diretora do festival Coquetel Molotov
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.