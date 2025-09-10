Trio com poderosas e filho: Karol Conká reúne gerações no The Town

Karol Conká foi uma das atrações do primeiro fim de semana do The Town, e mostrou que, aos 39 anos, já tem experiência para abrir caminho às gerações mais novas. Uma das surpresas da rapper foi apresentar seu filho, Jorge Conjota, além de convidar Ebony e Ajuliacosta para o palco.
Quando comecei, com meus 16 anos, eu já sentia falta de mais presença de mulheres no rap. Então é uma felicidade olhar para trás e falar: 'Viu? Sabia que um dia você subiria no palco pra brincar de Destiny's Child'. Karol Conká
Ajuliacosta agradeceu ao chamado da veterana.
A Karol me ligou num domingo à noite me convidando pra cantar no The Town, e foi maravilhoso. Ela foi uma das primeiras rappers que eu ouvi e é uma referência para todas as meninas. Ajuliacosta
Karol Conká elogiou a presença das cantoras mais jovens. O trio lança em breve o single "Alquimia", apresentado no The Town.
Tem que ter presença pra fazer o que eu chamo de rap and roll. Eu as chamei por causa da potência delas. É preciso ter coragem, talento e sabedoria pra segurar o público. Estou muito feliz e grata por a gente ter esse coletivo, que é muito importante para o rap. Karol Conká
