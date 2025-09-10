The Town: Bruce Dickinson compara políticos brasileiros ao Diabo

Bruce Dickinson mostrou domingo (7), no The Town, que, aos 67 anos, mantém o fôlego e a potência vocal intactos. O jeito provocativo, também, ao comparar políticos brasileiros ao diabo.
Dickinson incluiu músicas de seu novo trabalho, o "Mandrake Project", lançado em 2024. Faixas como "Resurrection Men" e "Rain on the Graves" apareceram no repertório. Nesta última, o cantor fez uma introdução bem-humorada, falando que ela é como uma cena de alguém indo a um cemitério...
... e você vê um homem grande e alto com uma roupa preta e rabo e chifres e olhos ardentes vermelhos. E você diz: 'Quem é esse bosta? É um político brasileiro?'. Não, não é tão ruim assim. É só o Diabo. Bruce Dickinson, no The Town
O vocalista do Iron Maiden reforçou sua relação próxima com o Brasil, país que visita com frequência, e lembrou: "Hoje é especial, faz 40 anos da primeira vez que toquei aqui". A referência foi ao Rock in Rio de 1985, com a Donzel de Ferro.
Entre os momentos de maior empolgação do público estiveram a balada "Tears of the Dragon" e "Book of Thel", pesada, gerando rodas punk.
O fim da apresentação veio com a surpreendente "Flash Of The Blade", do álbum "Powerslave" (1984), faixa nunca tocada ao vivo, até o início desta turnê do veterano vocalista, um presente e tanto para os Maiden maníacos.
