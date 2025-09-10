Enquanto The Town empilha nomes, Green Day, Mariah e Katy Perry dão show

Enquanto o The Town monopoliza atenções em São Paulo de sexta a domingo, três gigantes da música mundial aproveitam a passagem pelo Brasil para realizar shows solo em outras cidades —e escapam da lógica dos megafestivais.
Green Day, Mariah Carey e Katy Perry se apresentam em palcos que oferecem mais contexto, entrega e conexão com o público.
O que vai rolar
A jornada começa com o Green Day, que toca em Curitiba no dia 12 de setembro, na Ligga Arena, como parte da The Saviors Tour. O show celebra os 30 anos de 'Dookie' e os 20 de 'American Idiot', com um setlist que inclui 'Basket Case', 'Holiday' e 'Boulevard of Broken Dreams'. Fora do circuito de festivais, o trio californiano respira melhor —e soa mais autêntico.
Em seguida, no dia 17 de setembro, Mariah Carey protagoniza o especial Amazônia Para Sempre, em Belém, sobre um palco flutuante no rio Guamá. O evento, transmitido pela TV Globo, Multishow e Globoplay, une música, ativismo e consciência ambiental. É um gesto simbólico e artístico: a diva do R&B em um cenário que celebra a floresta e a cultura amazônica.
Fechando o trio, Katy Perry se apresenta em Curitiba no dia 16 de setembro, na Ligga Arena, e segue para Brasília no dia 19, na Arena BRB Mané Garrincha. A turnê The Lifetimes Tour promove o álbum '143', com figurinos exuberantes e um repertório que mistura hits como 'Roar' e 'Teenage Dream' com faixas mais introspectivas. Em formato solo e performático, Katy parece mais livre —e mais próxima.
Esses shows não orbitam o The Town —eles desafiam todo o conceito deste tipo de megaevento. Enquanto o festival empilha nomes em blocos e vende experiência em escala, Green Day, Mariah Carey e Katy Perry apostam em algo mais precioso: tempo de palco, atenção exclusiva do público e total liberdade artística.
- OCA faz maratona eletrônica em BH com lineup internacional - Nos dias na sexta e no sábado, o Só Track Boa ocupa o Mega Space, em Belo Horizonte, com mais de 12 horas de música por noite. Batizado de OCA, o festival reúne nomes como Fatboy Slim, Mochakk, Anna B2B Joris Voorn e Vintage Culture (foto).
Com cenografia imersiva e curadoria afiada, a edição busca consolidar Belo Horizonte como um dos principais palcos da cena eletrônica nacional. Os ingressos estão disponíveis nos canais oficiais.
- Festival Chama estreia com nova cena brasileira em destaque - O Festival Chama realiza sua primeira edição no sábado, a partir das 16h20, na Casa Rockambole, em São Paulo. Idealizado por Alexandre Matias e Arthur Amaral, o evento reúne oito bandas da nova geração, cada uma acompanhada por um convidado.
Nomes como Ottopapi (foto), Gabiroto, Tutu Naná e D'Artagnan Não Mora Mais Aqui compõem o lineup. Com dois palcos e curadoria voltada à cena emergente, o festival busca revelar talentos.
- HYDE passa com turnê pelo Brasil com show único em São Paulo - Ícone do rock japonês, HYDE se apresenta neste domingo, no Carioca Club Pinheiros, em São Paulo. O show integra a turnê mundial HYDE [INSIDE] LIVE, que marca seu retorno aos palcos após cinco anos. O novo álbum solo, lançado em 2024, reúne 13 faixas e colaborações com nomes da cena japonesa.
Após passagens por México, Santiago e Buenos Aires, São Paulo o recebe com últimos ingressos disponíveis.
Toca Sessions volta ao Cine Joia com protagonismo feminino e força musical
Após uma estreia arrebatadora com Arnaldo Antunes, o TOCA Sessions retorna ao Cine Joia em 10 de outubro com uma edição centrada em mulheres negras e suas narrativas.
Negra Li, Stefanie e Larinhx conduzem a noite com trajetórias distintas, mas unidas pela urgência de transformar a música em espaço de afirmação e afeto.
Negra Li apresenta 'O Silêncio que Grita', seu álbum mais pessoal, com colaborações de Gloria Groove, Djonga e Liniker. No palco, revisita sua história —da Brasilândia ao estrelato— com a força de quem abriu portas e segue inspirando.
A abertura é de Stefanie, MC veterana do rap nacional. Seu disco de estreia, BUNMI, lançado em 2025 com produção de Grou e Ganjaman, é uma síntese de maturidade lírica e musical. Rap com cadência, inteligência e alma.
Nos intervalos, Larinhx assume as pick-ups com sets que misturam trap, funk e sonoridades afro-diaspóricas. Fundadora do projeto 'Eu Gosto de Garotas', é uma das DJs mais influentes da nova geração.
No TOCA Sessions, o protagonismo não é tendência —é direção artística.
- Coala reúne 40 mil pessoas em três dias - O Coala Festival 2025 reuniu 40 mil pessoas no Memorial da América Latina, em SP, e reafirmou sua relevância na música brasileira. Com shows de Caetano Veloso (foto), Liniker, Cidade Negra e Black Alien, o evento celebrou encontros inéditos e diversidade sonora. Do mainstream ao independente, o festival reforça sua curadoria afetiva, com ingressos esgotados nos três dias.
- Maneva leva Tudo Vira Reggae a SP em novembro - O projeto Tudo Vira Reggae, da banda Maneva, retorna a São Paulo com show no Parque Villa-Lobos, no dia 22 de novembro. Após ensaio intimista em agosto, o grupo apresenta versões reggae de clássicos como 'Anunciação' e 'Codinome Beija-Flor'. Inspirado no álbum homônimo de 2019, o espetáculo celebra os 20 anos de carreira da banda. Os ingressos já estão à venda no site oficial do Maneva.
- Psica celebra Dona Onete com mais de 70 shows - O Festival Psica 2025 - O Retorno da Dourada acontece de 12 a 14 de dezembro em Belém, com mais de 70 atrações. Dona Onete será homenageada com show inédito. Marina Sena (foto), Martinho da Vila, Jorge Aragão, Urias, Nação Zumbi e Edson Gomes estão no lineup, ao lado de nomes internacionais como Armando Hernández e The 5.6.7.8's. Ingressos já estão disponíveis via Ingresse.
Amanhã
- Deafkids e Test - Sesc Avenida Paulista, São Paulo
- Edu Ribeiro Trio convida Seamus Blake - Sesc, São Carlos (SP)
- Candieiro Quarteto - Sesc, Campinas (SP)
- Sandra Leite - Sesc, Ribeirão Preto (SP)
- Vell Rangel e Banda - Sesc, Mogi das Cruzes (SP)
- Rafaela Vaz - Sesc, Ribeirão Preto (SP)
- Siso (MG) - Sesc, Rio Preto (SP)
- Jacob Collier - Blue Note Rio, Rio de Janeiro
- Carlos Malta - Teatro Rival Petrobras, Rio de Janeiro
Sexta
- The Town (Jota Quest, CeeLo Green, Jason Derulo, Backstreet Boys, Luísa Sonza, Pedro Sampaio, Snarky Puppy, entre outros) - Autódromo de Interlagos, São Paulo
- Rodeio Itu Festival (Bruno & Marrone + Thiaguinho) - Arena Itu, Itu (SP)
- Ebony - Casa Natura Musical, São Paulo
- Deafkids e Test - Sesc Avenida Paulista, São Paulo
- Arnaldo Antunes - Sesc Pinheiros, São Paulo
- Bruno Britto e banda - Vem pro Baile! - Sesc, Rio Preto (SP)
- Filó Machado - Sesc 24 de Maio, São Paulo
- Nene Trio - Sesc Santana, São Paulo
- Antonio Loureiro - Sesc, Sorocaba (SP)
- Iggor Cavalera - Sesc, Jundiaí (SP)
- Plebe Rude - Sesc, Piracicaba (SP)
- Alzira E (part. Anelis Assumpção e Iara Rennó) - Sesc Vila Mariana, São Paulo
- Mayombe Afro Latino - Sesc, São Caetano (SP)
- Viola Antiqua com Junior da Violla - Sesc Santo Amaro, São Paulo
- Mateus Aleluia + Pagode da 27 - Sesc Belenzinho, São Paulo
- Jr Dread - Sesc, São José dos Campos (SP)
- Salloma Salomão - Sesc Pompeia, São Paulo
- Rodrigo Zanc - Sesc, Birigui (SP)
- Frã Finamore e banda - Sesc, Taubaté (SP)
- Machete Bomb - Sesc Campo Limpo, São Paulo
- Xande de Pilares - Audio, São Paulo
- Zé Ramalho - Espaço Unimed, São Paulo
- SKÁLD - Carioca Club, São Paulo
- Criolo 50 - Circo Voador, Rio de Janeiro
- Danilo Caymmi - Teatro Rival Petrobras, Rio de Janeiro
- Trio Madeira Brasil - Blue Note Rio, Rio de Janeiro
- Brandão Baile Show - Blue Note Rio, Rio de Janeiro
- Só Track Boa OCA (Akai, Solarc Brothers, Beetran, Cloonee, Enzo, Innellea, Vintage Culture B2B Innellea B2B Cassian) - Mega Space, Belo Horizonte
- Green Day - Arena da Baixada, Curitiba
- Humberto Gessinger - Teatro Riachuelo, Natal
- Gótia - Darkside Studio, Recife
Sábado
- The Town (Natasha Bedingfield, Jessie J, Ivete Sangalo, Mariah Carey, Lionel Richie, Gloria Groove, Criolo, Jacob Collier, entre outros) - Autódromo de Interlagos, São Paulo
- Rodeio Itu Festival (Jorge & Mateus + Guilherme & Benuto) - Arena Itu, Itu (SP)
- Arnaldo Antunes - Sesc Pinheiros, São Paulo
- Thulla Melo - Sesc Itaquera, São Paulo
- Fina Estampa - Sesc, Presidente Prudente (SP)
- Puxirão Bernardo Furquim - Sesc Interlagos, São Paulo
- Amabbi - Sesc Florêncio de Abreu, São Paulo
- Ifátókí Trio - Sesc Pinheiros, São Paulo
- Maria Beraldo - Sesc, Jundiaí (SP)
- Adryana Ribeiro - Sesc Avenida Paulista, São Paulo
- Móveis Coloniais de Acaju - Sesc, Franca (SP)
- Luiza Brina e Luiza Lian - Sesc 24 de Maio, São Paulo
- Xenia França - Sesc Santana, São Paulo
- Raro Tempero - Sesc, Araraquara (SP)
- Tony Babalu - Sesc, Bauru (SP)
- Johnny Hooker - Sesc Vila Mariana, São Paulo
- Alice Caymmi - Sesc, Taubaté (SP)
- Hugo Mariutti - Sesc Santo Amaro, São Paulo
- Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo - Sesc Belenzinho, São Paulo
- Marissol Mwaba - Sesc Belenzinho, São Paulo
- Jadsa - Sesc Pompeia, São Paulo
- All Night LOU - Audio, São Paulo
- Jesse y Joy - Cine Joia, São Paulo
- Pablo - Espaço Unimed, São Paulo
- Fundo de Quintal + Encontro de Batuqueiros - Tokio Marine Hall, São Paulo
- Froid - Casa Natura Musical, São Paulo
- Maria Bethânia - Vivo Rio, Rio de Janeiro
- Ana Frango Elétrico - Circo Voador, Rio de Janeiro
- Epica + Fleshgod Apocalypse - Sacadura 154, Rio de Janeiro
- Gabi Hartmann convida Louis Matute - Blue Note Rio, Rio de Janeiro
- Para Lennon & McCartney - Os Beatles e o Clube da Esquina - Teatro Rival Petrobras, Rio de Janeiro
- Daniel Boaventura - Em Casa - Qualistage, Rio de Janeiro
- SalDoce - Blue Note Rio, Rio de Janeiro
- Teto - Ópera de Arame, Curitiba
- Fernando & Sorocaba - Pedreira Paulo Leminski, Curitiba
- Ana Carolina - Teatro Guaíra, Curitiba
- Só Track Boa - OCA (Jamie, Viot B2B Brisotti , Lame B, Ahmed Spins, Mochakk, Anna B2B Joris Voorn, Fatboy Slim, Dubdogz) - Mega Space, Belo Horizonte
- Ana Cañas - Sesc Palladium, Belo Horizonte
- Anderson Noise - BH Casa Sapucaí, Belo Horizonte
- Gótia - Travel Medusa Pub, João Pessoa
- Rock Rec Festival (Titãs, Paralamas, Frejat, Samuel Rosa, Marcelo Falcão, Ira! e Biquini, entre outros) - Olinda (PE)
- Filipe Ret - Olinda (PE)
- Aviões Fantasy - Arena Castelão, Fortaleza
- Humberto Gessinger - Dragão do Mar, Fortaleza
Domingo
- The Town (IZA, J Balvin, Camila Cabello, Katy Perry, Ludmilla, Belo, Geraldo Azevedo, Jacob Collier, entre outros) - Autódromo de Interlagos, São Paulo
- Arnaldo Antunes - Sesc Pinheiros, São Paulo
- Luiza Brina e Luiza Lian - Sesc 24 de Maio, São Paulo
- Xênia França - Sesc Santana, São Paulo
- Johnny Hooker - Sesc Vila Mariana, São Paulo
- Ginga Ligeira - Sesc, Taubaté (SP)
- Sulnascente - Sesc, Mogi das Cruzes (SP)
- Menian - Sesc, Sorocaba (SP)
- Tiquequê - Espaço Unimed, São Paulo
- HYDE - Carioca Club, São Paulo
- Maria Bethânia - Vivo Rio, Rio de Janeiro
- Esperanza Spalding - Palácio das Artes, Belo Horizonte
- Vanguart - Sesc Palladium, Belo Horizonte
- Krisiun + Malevolent Creation - Mister Rock, Belo Horizonte
- Paralamas do Sucesso - Boulevard Hall, Parnamirim (RN)
- Gótia - Backstage Bar, Natal
- Ivyson - Anfiteatro Dragão do Mar, Fortaleza
Segunda
- Laurent Coulondre - Blue Note Rio, Rio de Janeiro
Terça
- Katy Perry - Arena da Baixada, Curitiba
- Samba do Peixe convida Toninho Geraes - Teatro Rival Petrobras, Rio de Janeiro
Quarta
- CA7RIEL & Paco Amoroso - Audio, São Paulo
- Boombeat - Sesc 24 de Maio, São Paulo
- Boogarins - Sesc, Bauru (SP)
- Snarky Puppy - Vivo Rio, Rio de Janeiro
- Laurent Coulondre - Blue Note Rio, Rio de Janeiro
- Amazônia Para Sempre (Mariah Carey, Gaby Amarantos, Joelma, Dona Onete, Zaynara) - Belém
