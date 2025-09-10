TocaUOL
Enquanto The Town empilha nomes, Green Day, Mariah e Katy Perry dão show

Do TOCA
Mariah Carey, Billie Joe Armstrong (do Green Day) e Katy Perry, três headliners do The Town que se apresentam em outras cidades brasileiras nos próximos dias
Imagem: Divulgação

Enquanto o The Town monopoliza atenções em São Paulo de sexta a domingo, três gigantes da música mundial aproveitam a passagem pelo Brasil para realizar shows solo em outras cidades —e escapam da lógica dos megafestivais.

Green Day, Mariah Carey e Katy Perry se apresentam em palcos que oferecem mais contexto, entrega e conexão com o público.

O que vai rolar

A jornada começa com o Green Day, que toca em Curitiba no dia 12 de setembro, na Ligga Arena, como parte da The Saviors Tour. O show celebra os 30 anos de 'Dookie' e os 20 de 'American Idiot', com um setlist que inclui 'Basket Case', 'Holiday' e 'Boulevard of Broken Dreams'. Fora do circuito de festivais, o trio californiano respira melhor —e soa mais autêntico.

Em seguida, no dia 17 de setembro, Mariah Carey protagoniza o especial Amazônia Para Sempre, em Belém, sobre um palco flutuante no rio Guamá. O evento, transmitido pela TV Globo, Multishow e Globoplay, une música, ativismo e consciência ambiental. É um gesto simbólico e artístico: a diva do R&B em um cenário que celebra a floresta e a cultura amazônica.

Fechando o trio, Katy Perry se apresenta em Curitiba no dia 16 de setembro, na Ligga Arena, e segue para Brasília no dia 19, na Arena BRB Mané Garrincha. A turnê The Lifetimes Tour promove o álbum '143', com figurinos exuberantes e um repertório que mistura hits como 'Roar' e 'Teenage Dream' com faixas mais introspectivas. Em formato solo e performático, Katy parece mais livre —e mais próxima.

Esses shows não orbitam o The Town —eles desafiam todo o conceito deste tipo de megaevento. Enquanto o festival empilha nomes em blocos e vende experiência em escala, Green Day, Mariah Carey e Katy Perry apostam em algo mais precioso: tempo de palco, atenção exclusiva do público e total liberdade artística.

E TEM +

Imagem
Imagem: Divulgação
  • OCA faz maratona eletrônica em BH com lineup internacional - Nos dias na sexta e no sábado, o Só Track Boa ocupa o Mega Space, em Belo Horizonte, com mais de 12 horas de música por noite. Batizado de OCA, o festival reúne nomes como Fatboy Slim, Mochakk, Anna B2B Joris Voorn e Vintage Culture (foto).
    Com cenografia imersiva e curadoria afiada, a edição busca consolidar Belo Horizonte como um dos principais palcos da cena eletrônica nacional. Os ingressos estão disponíveis nos canais oficiais.
Imagem
Imagem: Divulgação
  • Festival Chama estreia com nova cena brasileira em destaque - O Festival Chama realiza sua primeira edição no sábado, a partir das 16h20, na Casa Rockambole, em São Paulo. Idealizado por Alexandre Matias e Arthur Amaral, o evento reúne oito bandas da nova geração, cada uma acompanhada por um convidado.
    Nomes como Ottopapi (foto), Gabiroto, Tutu Naná e D'Artagnan Não Mora Mais Aqui compõem o lineup. Com dois palcos e curadoria voltada à cena emergente, o festival busca revelar talentos.
Imagem
Imagem: Divulgação
  • HYDE passa com turnê pelo Brasil com show único em São Paulo - Ícone do rock japonês, HYDE se apresenta neste domingo, no Carioca Club Pinheiros, em São Paulo. O show integra a turnê mundial HYDE [INSIDE] LIVE, que marca seu retorno aos palcos após cinco anos. O novo álbum solo, lançado em 2024, reúne 13 faixas e colaborações com nomes da cena japonesa.
    Após passagens por México, Santiago e Buenos Aires, São Paulo o recebe com últimos ingressos disponíveis.

NO ROLÊ 1

  • COALA FESTIVAL - Nando Reis e Chico Chico se emocionam em show dedicado à Cássia Eller Leia mais
  • THE TOWN 1 - De arrepiar: Pitty ao violão e todo o festival cantando 'Na Sua Estante' Leia mais
  • THE TOWN 2 - Iggy Pop levanta público com 'The Passenger' e 'I Wanna Be Your Dog' Leia mais
ENTRE ASPAS

Imagem
Imagem: AgNews

Toca Sessions volta ao Cine Joia com protagonismo feminino e força musical

Negra Li, que se apresenta na segunda edição do TOCA Sessions
Imagem: Divulgação

Após uma estreia arrebatadora com Arnaldo Antunes, o TOCA Sessions retorna ao Cine Joia em 10 de outubro com uma edição centrada em mulheres negras e suas narrativas.

Negra Li, Stefanie e Larinhx conduzem a noite com trajetórias distintas, mas unidas pela urgência de transformar a música em espaço de afirmação e afeto.

Negra Li apresenta 'O Silêncio que Grita', seu álbum mais pessoal, com colaborações de Gloria Groove, Djonga e Liniker. No palco, revisita sua história —da Brasilândia ao estrelato— com a força de quem abriu portas e segue inspirando.

A abertura é de Stefanie, MC veterana do rap nacional. Seu disco de estreia, BUNMI, lançado em 2025 com produção de Grou e Ganjaman, é uma síntese de maturidade lírica e musical. Rap com cadência, inteligência e alma.

Nos intervalos, Larinhx assume as pick-ups com sets que misturam trap, funk e sonoridades afro-diaspóricas. Fundadora do projeto 'Eu Gosto de Garotas', é uma das DJs mais influentes da nova geração.

No TOCA Sessions, o protagonismo não é tendência —é direção artística.

MOMENTO ÉPICO

Nando Reis e Chico Chico encerram sábado do Coala Festival, em São Paulo, com setlist que remonta toda a carreira da cantora, que partiu precocemente em 2001; o show inédito fez o público cantar todas as músicas, prova da memória coletiva que a intérprete marcou em tão breve tempo
Imagem: Divulgação
FIQUE DE OLHO

Imagem
Imagem: CESAR OVALLE/@bmaisca
  • Coala reúne 40 mil pessoas em três dias - O Coala Festival 2025 reuniu 40 mil pessoas no Memorial da América Latina, em SP, e reafirmou sua relevância na música brasileira. Com shows de Caetano Veloso (foto), Liniker, Cidade Negra e Black Alien, o evento celebrou encontros inéditos e diversidade sonora. Do mainstream ao independente, o festival reforça sua curadoria afetiva, com ingressos esgotados nos três dias.
Imagem
Imagem: Divulgação
  • Maneva leva Tudo Vira Reggae a SP em novembro - O projeto Tudo Vira Reggae, da banda Maneva, retorna a São Paulo com show no Parque Villa-Lobos, no dia 22 de novembro. Após ensaio intimista em agosto, o grupo apresenta versões reggae de clássicos como 'Anunciação' e 'Codinome Beija-Flor'. Inspirado no álbum homônimo de 2019, o espetáculo celebra os 20 anos de carreira da banda. Os ingressos já estão à venda no site oficial do Maneva.
Imagem
Imagem: @bmaisca/Divulgação
  • Psica celebra Dona Onete com mais de 70 shows - O Festival Psica 2025 - O Retorno da Dourada acontece de 12 a 14 de dezembro em Belém, com mais de 70 atrações. Dona Onete será homenageada com show inédito. Marina Sena (foto), Martinho da Vila, Jorge Aragão, Urias, Nação Zumbi e Edson Gomes estão no lineup, ao lado de nomes internacionais como Armando Hernández e The 5.6.7.8's. Ingressos já estão disponíveis via Ingresse.
NO ROLÊ 2

  • MPB - Bethânia revela 'Palavras de Rita', letra que Rita Lee fez pra ela cantar Leia mais
  • ROCK ALTERNATIVO - Teenage Fanclub celebra sua aura de pop clássico numa noite emocionada Leia mais
  • PAGODE - Anitta invade 'Tardezinha' de Thiaguinho e entrega 1 h de pagode em Floripa Leia mais

PROGRAME-SE

Ebony, que se apresenta amanhã, na Casa Natura Musical, São Paulo
Imagem: Wes Allen/Divulgação The Town

Amanhã

  • Deafkids e Test - Sesc Avenida Paulista, São Paulo
  • Edu Ribeiro Trio convida Seamus Blake - Sesc, São Carlos (SP)
  • Candieiro Quarteto - Sesc, Campinas (SP)
  • Sandra Leite - Sesc, Ribeirão Preto (SP)
  • Vell Rangel e Banda - Sesc, Mogi das Cruzes (SP)
  • Rafaela Vaz - Sesc, Ribeirão Preto (SP)
  • Siso (MG) - Sesc, Rio Preto (SP)
  • Jacob Collier - Blue Note Rio, Rio de Janeiro
  • Carlos Malta - Teatro Rival Petrobras, Rio de Janeiro
Sexta

  • The Town (Jota Quest, CeeLo Green, Jason Derulo, Backstreet Boys, Luísa Sonza, Pedro Sampaio, Snarky Puppy, entre outros) - Autódromo de Interlagos, São Paulo
  • Rodeio Itu Festival (Bruno & Marrone + Thiaguinho) - Arena Itu, Itu (SP)
  • Ebony - Casa Natura Musical, São Paulo
  • Deafkids e Test - Sesc Avenida Paulista, São Paulo
  • Arnaldo Antunes - Sesc Pinheiros, São Paulo
  • Bruno Britto e banda - Vem pro Baile! - Sesc, Rio Preto (SP)
  • Filó Machado - Sesc 24 de Maio, São Paulo
  • Nene Trio - Sesc Santana, São Paulo
  • Antonio Loureiro - Sesc, Sorocaba (SP)
  • Iggor Cavalera - Sesc, Jundiaí (SP)
  • Plebe Rude - Sesc, Piracicaba (SP)
  • Alzira E (part. Anelis Assumpção e Iara Rennó) - Sesc Vila Mariana, São Paulo
  • Mayombe Afro Latino - Sesc, São Caetano (SP)
  • Viola Antiqua com Junior da Violla - Sesc Santo Amaro, São Paulo
  • Mateus Aleluia + Pagode da 27 - Sesc Belenzinho, São Paulo
  • Jr Dread - Sesc, São José dos Campos (SP)
  • Salloma Salomão - Sesc Pompeia, São Paulo
  • Rodrigo Zanc - Sesc, Birigui (SP)
  • Frã Finamore e banda - Sesc, Taubaté (SP)
  • Machete Bomb - Sesc Campo Limpo, São Paulo
  • Xande de Pilares - Audio, São Paulo
  • Zé Ramalho - Espaço Unimed, São Paulo
  • SKÁLD - Carioca Club, São Paulo
  • Criolo 50 - Circo Voador, Rio de Janeiro
  • Danilo Caymmi - Teatro Rival Petrobras, Rio de Janeiro
  • Trio Madeira Brasil - Blue Note Rio, Rio de Janeiro
  • Brandão Baile Show - Blue Note Rio, Rio de Janeiro
  • Só Track Boa OCA (Akai, Solarc Brothers, Beetran, Cloonee, Enzo, Innellea, Vintage Culture B2B Innellea B2B Cassian) - Mega Space, Belo Horizonte
  • Green Day - Arena da Baixada, Curitiba
  • Humberto Gessinger - Teatro Riachuelo, Natal
Sábado

  • The Town (Natasha Bedingfield, Jessie J, Ivete Sangalo, Mariah Carey, Lionel Richie, Gloria Groove, Criolo, Jacob Collier, entre outros) - Autódromo de Interlagos, São Paulo
  • Rodeio Itu Festival (Jorge & Mateus + Guilherme & Benuto) - Arena Itu, Itu (SP)
  • Arnaldo Antunes - Sesc Pinheiros, São Paulo
  • Thulla Melo - Sesc Itaquera, São Paulo
  • Fina Estampa - Sesc, Presidente Prudente (SP)
  • Puxirão Bernardo Furquim - Sesc Interlagos, São Paulo
  • Amabbi - Sesc Florêncio de Abreu, São Paulo
  • Ifátókí Trio - Sesc Pinheiros, São Paulo
  • Maria Beraldo - Sesc, Jundiaí (SP)
  • Adryana Ribeiro - Sesc Avenida Paulista, São Paulo
  • Móveis Coloniais de Acaju - Sesc, Franca (SP)
  • Luiza Brina e Luiza Lian - Sesc 24 de Maio, São Paulo
  • Xenia França - Sesc Santana, São Paulo
  • Raro Tempero - Sesc, Araraquara (SP)
  • Tony Babalu - Sesc, Bauru (SP)
  • Johnny Hooker - Sesc Vila Mariana, São Paulo
  • Alice Caymmi - Sesc, Taubaté (SP)
  • Hugo Mariutti - Sesc Santo Amaro, São Paulo
  • Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo - Sesc Belenzinho, São Paulo
  • Marissol Mwaba - Sesc Belenzinho, São Paulo
  • Jadsa - Sesc Pompeia, São Paulo
  • All Night LOU - Audio, São Paulo
  • Jesse y Joy - Cine Joia, São Paulo
  • Pablo - Espaço Unimed, São Paulo
  • Fundo de Quintal + Encontro de Batuqueiros - Tokio Marine Hall, São Paulo
  • Froid - Casa Natura Musical, São Paulo
  • Maria Bethânia - Vivo Rio, Rio de Janeiro
  • Ana Frango Elétrico - Circo Voador, Rio de Janeiro
  • Epica + Fleshgod Apocalypse - Sacadura 154, Rio de Janeiro
  • Gabi Hartmann convida Louis Matute - Blue Note Rio, Rio de Janeiro
  • Para Lennon & McCartney - Os Beatles e o Clube da Esquina - Teatro Rival Petrobras, Rio de Janeiro
  • Daniel Boaventura - Em Casa - Qualistage, Rio de Janeiro
  • SalDoce - Blue Note Rio, Rio de Janeiro
  • Teto - Ópera de Arame, Curitiba
  • Fernando & Sorocaba - Pedreira Paulo Leminski, Curitiba
  • Ana Carolina - Teatro Guaíra, Curitiba
  • Só Track Boa - OCA (Jamie, Viot B2B Brisotti , Lame B, Ahmed Spins, Mochakk, Anna B2B Joris Voorn, Fatboy Slim, Dubdogz) - Mega Space, Belo Horizonte
  • Ana Cañas - Sesc Palladium, Belo Horizonte
  • Anderson Noise - BH Casa Sapucaí, Belo Horizonte
  • Gótia - Travel Medusa Pub, João Pessoa
  • Rock Rec Festival (Titãs, Paralamas, Frejat, Samuel Rosa, Marcelo Falcão, Ira! e Biquini, entre outros) - Olinda (PE)
  • Filipe Ret - Olinda (PE)
  • Aviões Fantasy - Arena Castelão, Fortaleza
  • Humberto Gessinger - Dragão do Mar, Fortaleza

Domingo

  • The Town (IZA, J Balvin, Camila Cabello, Katy Perry, Ludmilla, Belo, Geraldo Azevedo, Jacob Collier, entre outros) - Autódromo de Interlagos, São Paulo
  • Arnaldo Antunes - Sesc Pinheiros, São Paulo
  • Luiza Brina e Luiza Lian - Sesc 24 de Maio, São Paulo
  • Xênia França - Sesc Santana, São Paulo
  • Johnny Hooker - Sesc Vila Mariana, São Paulo
  • Ginga Ligeira - Sesc, Taubaté (SP)
  • Sulnascente - Sesc, Mogi das Cruzes (SP)
  • Menian - Sesc, Sorocaba (SP)
  • Tiquequê - Espaço Unimed, São Paulo
  • HYDE - Carioca Club, São Paulo
  • Maria Bethânia - Vivo Rio, Rio de Janeiro
  • Esperanza Spalding - Palácio das Artes, Belo Horizonte
  • Vanguart - Sesc Palladium, Belo Horizonte
  • Krisiun + Malevolent Creation - Mister Rock, Belo Horizonte
  • Paralamas do Sucesso - Boulevard Hall, Parnamirim (RN)
  • Gótia - Backstage Bar, Natal
  • Ivyson - Anfiteatro Dragão do Mar, Fortaleza
Segunda

  • Laurent Coulondre - Blue Note Rio, Rio de Janeiro

Terça

  • Katy Perry - Arena da Baixada, Curitiba
  • Samba do Peixe convida Toninho Geraes - Teatro Rival Petrobras, Rio de Janeiro

Quarta

  • CA7RIEL & Paco Amoroso - Audio, São Paulo
  • Boombeat - Sesc 24 de Maio, São Paulo
  • Boogarins - Sesc, Bauru (SP)
  • Snarky Puppy - Vivo Rio, Rio de Janeiro
  • Laurent Coulondre - Blue Note Rio, Rio de Janeiro
  • Amazônia Para Sempre (Mariah Carey, Gaby Amarantos, Joelma, Dona Onete, Zaynara) - Belém

