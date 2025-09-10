Enquanto The Town empilha nomes, Green Day, Mariah e Katy Perry dão show

Enquanto o The Town monopoliza atenções em São Paulo de sexta a domingo, três gigantes da música mundial aproveitam a passagem pelo Brasil para realizar shows solo em outras cidades —e escapam da lógica dos megafestivais.

Green Day, Mariah Carey e Katy Perry se apresentam em palcos que oferecem mais contexto, entrega e conexão com o público.

O que vai rolar

A jornada começa com o Green Day, que toca em Curitiba no dia 12 de setembro, na Ligga Arena, como parte da The Saviors Tour. O show celebra os 30 anos de 'Dookie' e os 20 de 'American Idiot', com um setlist que inclui 'Basket Case', 'Holiday' e 'Boulevard of Broken Dreams'. Fora do circuito de festivais, o trio californiano respira melhor —e soa mais autêntico.