É o FOCK: Do Squad do TOCA, MC Taya mistura funk com metal no The Town

MC Taya foi uma das atrações do Palco Quebrada neste domingo (7), no The Town, realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Ela foi convidada do grupo de afropunk Punho de Mahin e apresentou seu FOCK, gênero musical que vem desenvolvendo com sua banda, misturando o funk com rock e metal.

No show, a cantora definiu a proposta como um "baile de favela metal", mesclando referências sonoras e visuais - e animou o público, com sua valorização da cultura periférica.