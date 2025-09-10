É o FOCK: Do Squad do TOCA, MC Taya mistura funk com metal no The Town

MC Taya foi uma das atrações do Palco Quebrada neste domingo (7), no The Town, realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Ela foi convidada do grupo de afropunk Punho de Mahin e apresentou seu FOCK, gênero musical que vem desenvolvendo com sua banda, misturando o funk com rock e metal.
No show, a cantora definiu a proposta como um "baile de favela metal", mesclando referências sonoras e visuais - e animou o público, com sua valorização da cultura periférica.
O FOCK é o funk com o rock. A gente aproveita a revolução do nu metal, com rock e rap e atualiza isso com todo tipo de funk. Pegamos essa efervescência cultural brasileira e colocamos no metal. É o metal mandrake. MC Taya
O Punho de Mahin é formado por Natália Matos (vocal), Paulo Tertuliano (bateria), Du Costa (baixo) e Camila Araújo (guitarra) e canta muito sobre a luta antirracista e feminista. Frases como "sem anistia", "Marighella vive" e "Não à escravidão" ecoaram no palco.
Foi muito legal essa parceria, ficou muito maneiro. A Punho é uma banda preta de punk, que tem uma parada bem ancestral, e a minha banda é mais digital, mais atual. Então ficou uma dinâmica legal no palco. MC Taya
