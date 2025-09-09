TOCA Sessions volta em outubro com Negra Li, Stefanie e Larinhx

Negra Li celebra 30 anos de carreira

Em comemoração aos seus 30 anos de carreira, Negra Li sobe ao palco do TOCA Sessions para apresentar o show de "O Silêncio Que Grita", seu primeiro disco de estúdio em sete anos.

Manifesto musical que ecoa feminismo, questões raciais e políticas, o disco vai do rap ao R&B e conta com participações de Djonga, na faixa "Olha o Menino 2.0", uma releitura de sua música de 2005, além de Liniker ("Direito de Amar") e Gloria Groove ("Retrovisor").

Stefanie e a tão aguardada estreia

Na abertura da noite, Stefanie traz o álbum "BUNMI", nome de origem iorubá que significa "meu presente" - é, de fato, um verdadeiro presente para o rap nacional, carregado de poesia, resistência e vivências profundas.