TOCA Sessions volta em outubro com Negra Li, Stefanie e Larinhx

Depois de lotar o Cine Jóia, em São Paulo, com super show de Arnaldo Antunes, o TOCA Sessions está de volta para sua segunda edição.
No dia 10 de outubro, quem assume o palco é Negra Li, apresentando o recém-lançado "O Silêncio Que Grita", álbum que celebra seus 30 anos de carreira. A noite também conta abertura de Stefanie e DJ set de Larinhax. Os ingressos já estão à venda.
Negra Li celebra 30 anos de carreira
Em comemoração aos seus 30 anos de carreira, Negra Li sobe ao palco do TOCA Sessions para apresentar o show de "O Silêncio Que Grita", seu primeiro disco de estúdio em sete anos.
Manifesto musical que ecoa feminismo, questões raciais e políticas, o disco vai do rap ao R&B e conta com participações de Djonga, na faixa "Olha o Menino 2.0", uma releitura de sua música de 2005, além de Liniker ("Direito de Amar") e Gloria Groove ("Retrovisor").
Stefanie e a tão aguardada estreia
Na abertura da noite, Stefanie traz o álbum "BUNMI", nome de origem iorubá que significa "meu presente" - é, de fato, um verdadeiro presente para o rap nacional, carregado de poesia, resistência e vivências profundas.
O disco de estreia da rapper e compositora demorou, mas chegou em boa hora, e já foi apresentado no palco da Casa Natura, em São Paulo.
Larinhax na pista
Fechando a noite com energia, Larinhax assume a pista com sua discotecagem que mistura rap, funk, R&B e eletrônica, criando a ambientação perfeita para costurar os shows de Negra Li e Stefanie, nesta que promete se uma noite inesquecível.
Serviço:
TOCA Sessions - Negra Li, Stefanie e Larinhx
Data: 10 de outubro de 2025
Local: Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82 - Liberdade - São Paulo
Abertura da casa: às 19h00
Ingressos primeiro lote: a partir de R$ 60,00 (meia-entrada e meia solidária)
Vendas: shotgun.live/pt-br/events/tocasessionsnegrali
