TocaUOL
Assine UOL

Novidades do K-pop: aespa, DAY6, HYOLYN, ZEROBASEONE e MONSTA X

Camila Monteiro
Colaboração para Splash, de Pelotas/RS

aespa, DAY6, HYOLYN, ZEROBASEONE e MONSTA X. Ouça a seleção de Splash com músicas recém-lançadas de seus artistas favoritos do K-pop. Siga nosso canal de notícias, o Universo K-pop.

aespa - "Rich Man"

DAY6 - "Inside Out"

HYOLYN - "SHOTTY"

ZEROBASEONE - "ICONIK"

MONSTA X - "N The Front"

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.