Goiânia Noise 30 anos: clássicos, novidades e reencontro no Cererê
O Goiânia Noise Festival completou três décadas e voltou ao Centro Cultural Martim Cererê, espaço histórico da cena alternativa da capital goiana, após edição em 2024 no Oscar Niemeyer. A maratona de shows reuniu nomes clássicos do line-up com bandas emergentes, reafirmando a mistura que sempre foi marca do evento.
A abertura ficou por conta de Rubel (RJ) no Teatro Goiânia, mas de quinta (4) a domingo (7) os teatros Yguá e Piguá receberam a programação principal.
Quinta: estreia da Swave e Carne Doce no encerramento
O destaque inicial foi a estreia da Swave (SP), supergrupo com integrantes de Far From Alaska, Ego Kill Talent, Violet Soda, Sugar Kane e Supercombo. A vocalista Aline Mendes comandou uma performance explosiva, encerrada ao escalar a torre de som.
A noite ainda teve os goianos Sangra D'Água, Abajur Always On, Idos de Março e Ousel, além do retorno da Carne Doce (GO), que entregou um set forte apesar de problemas técnicos, misturando faixas próprias e covers de Alabama Shakes e Tame Impala.
Sexta: punk, memória e catarse
O punk histórico dos Garotos Podres (SP) incendiou o público, seguido pelo cearense Mateus Fazeno Rock (CE) em formato minimalista.
A emoção veio com o reencontro da Violins (GO) para celebrar 20 anos do disco Grandes Infiéis. O fechamento foi político e potente com o Black Pantera (MG), em mais um show de fúria antirracista.
Sábado: Skylab rouba a cena
Entre estreias e retornos de nomes da cena goiana, a noite teve pontos altos com Layse e Os Sinceros (PA), Overfuzz (GO) e o stoner do Black Drawing Chalks (GO).
Mas quem transformou o Martim Cererê em ritual surreal foi Rogério Skylab (RJ). Com teatralidade e provocação, o carioca alternou hits como "Cadê Meu Pau" e "Matador de Passarinho" com encenações bizarras e interações intensas com o público — incluindo uma chuva de cigarros no palco.
Domingo: nova geração e a fúria do Ratos
O último dia abriu espaço para a nova cena com Agnoizze (GO), Ímpeto (GO), Teia (GO) e a estreia da Leprosy (GO), além de destaques como Dona Iracema (BA) e Budang (SC). Os veteranos Devotos de Nossa Senhora Aparecida (SP), Mechanics (GO) e Hellbenders (GO) reforçaram a conexão com a tradição.
O encerramento apoteótico ficou com o Ratos de Porão (SP). João Gordo e banda dispararam clássicos como "Anarkophobia", "Juventude Perdida" e "Crucificados pelo Sistema" em um set urgente, político e devastador, coroando os 30 anos do Noise em clima de catarse coletiva.
Vida longa ao Goiânia Noise Festival.
