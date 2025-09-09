Goiânia Noise 30 anos: clássicos, novidades e reencontro no Cererê

O destaque inicial foi a estreia da Swave (SP), supergrupo com integrantes de Far From Alaska, Ego Kill Talent, Violet Soda, Sugar Kane e Supercombo. A vocalista Aline Mendes comandou uma performance explosiva, encerrada ao escalar a torre de som.

A noite ainda teve os goianos Sangra D'Água, Abajur Always On, Idos de Março e Ousel, além do retorno da Carne Doce (GO), que entregou um set forte apesar de problemas técnicos, misturando faixas próprias e covers de Alabama Shakes e Tame Impala.

Sexta: punk, memória e catarse

O punk histórico dos Garotos Podres (SP) incendiou o público, seguido pelo cearense Mateus Fazeno Rock (CE) em formato minimalista.

A emoção veio com o reencontro da Violins (GO) para celebrar 20 anos do disco Grandes Infiéis. O fechamento foi político e potente com o Black Pantera (MG), em mais um show de fúria antirracista.

Sábado: Skylab rouba a cena

Entre estreias e retornos de nomes da cena goiana, a noite teve pontos altos com Layse e Os Sinceros (PA), Overfuzz (GO) e o stoner do Black Drawing Chalks (GO).