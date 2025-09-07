De verde e amarelo, Caetano amarra as pontas da música brasileira no Coala

Caetano Veloso encerrou o Festival Coala amarrando todas as pontas da música brasileira que passou pelo palco montado no Memorial da América Latina neste fim de semana.
Como foi o show
Vestindo uma camisa verde e uma calça amarela, o próprio cantor fez questão de ressaltar que estava com as cores devidas para o 7 de setembro, Dia da Independência da Brasil.
E não poderia ter data melhor para celebrar a música brasileira. Com um show montado especialmente para os festivais, que dominam sua agenda de shows este ano, Caetano abriu mão dos conceitos que costumam moldar suas turnês.
Mas ainda assim, a escolha por sucessos e músicas marcantes parece devidamente pinçado para ressoar tudo que foi visto nos três dias de festival.
Ao tocar "Sozinho", seu maior sucesso comercial, e "Você não Me ensinou a te Esquecer", Caetano fez a ponte ao que parece ser uma meta do festival: fazer a música brasileira ser protagonista de momentos marcantes, em que todo o público canta junto.
Artistas (não tão) novos, como Zé Ibarra e Dora Morelembaum, mostraram trabalhos instigantes, com referenciais diretas ou indiretas ao que o baiano construiu ao longo dos mais de 80 anos de vida.
Já Cidade Negra, Liniker e o emocionante encontro de Nando Reis e Chico Chico, revisitando canções que Cássia Eller cravou no imaginário coletivo, garantiram tudo que um festival precisa: performances vibrantes no palco e aquele bom karaokê coletivo em bom português. Caetano também garantiu algumas delas: cantar coletivamente "Divino Maravilhoso" em pleno 2025 certamente vai ficar gravado na memória do público que compareceu nesta edição.
O baiano foi do samba ("Desde que o Samba é samba") às canções políticas ("Podres Poderes"), das canções mais pop ("Eclipse Oculto") às multi influências nordestinas ("Cajuína" e "Não Enche"), amarrando um dia que serviu de síntese do melhor da música brasileira — de ontem, hoje e amanhã.
Reflexo disso, foi o rap do carioca BK que, com suas rimas afiadas e confessionais, também fez por conta própria suas conexões.
São samples e trechos de artistas como Evinha, Trio Mocotó, Milton Nascimento e Djavan, cujas vozes servem de refrão para as músicas do último disco, "Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer".
De alguma forma, a ideia se conecta com a leva de homenagens que aconteceram no palco neste domingo.
Antes de BK, o baiano Lazzo Matumbi ganhou merecidamente os holofotes.
Ao lado de Anelis Assumpção, uma das vozes mais importantes da música baiana, embalou músicas — muitas cantadas no bloco afro Ilê Aiyê.
Canções como "14 de maio" e "Me abraça e me beija" foram entoadas pelo vozeirão poderoso do cantor, no ritmo do seu
samba-reggae característico -- ponte óbvia e necessária para o show de Anelis Assumpção, que usa parte do álbum do Peter Tosh, 'Legalize It', para criar uma conexão Brasil-Jamaica.
Antes, a cantora e compositora Cátia de França teve sua obra revisitada no palco, ao lado de Juliana Linhares e Josyara, cantoras influenciadas pelas canções da pernambucana.
A espinha dorsal foram as canções de Cátia que, aos 78 anos, estava sorridente no centro do palco (e até mesmo tocando triângulo para acompanhar a música "Balanceiro", de Juliana Linhares).
Músicas como "Quem Vai Quem Vem" e "Ensacado" foram cantadas pelo trio — e introduzidas para uma parte da plateia que não a conhecia. Ótima pedida para um festival que há mais de dez anos se propõe celebrar a música brasileira.
