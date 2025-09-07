De verde e amarelo, Caetano amarra as pontas da música brasileira no Coala

Caetano Veloso encerrou o Festival Coala amarrando todas as pontas da música brasileira que passou pelo palco montado no Memorial da América Latina neste fim de semana.

Como foi o show

Vestindo uma camisa verde e uma calça amarela, o próprio cantor fez questão de ressaltar que estava com as cores devidas para o 7 de setembro, Dia da Independência da Brasil.

E não poderia ter data melhor para celebrar a música brasileira. Com um show montado especialmente para os festivais, que dominam sua agenda de shows este ano, Caetano abriu mão dos conceitos que costumam moldar suas turnês.