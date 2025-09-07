Coala faz conexões brasileiras com BK, Cátia de França e Lazzo Matumbi

Neste domingo (7) de feriado, o Memorial da América Latina recebeu o terceiro e último dia do Coala Festival. Primeiras apresentações foram marcadas por conexões.

Como foram os shows

O rap do carioca BK foi uma bem-vinda adição no line-up no último dia do Festival Coala. Fora as rimas afiadas e confessionais, que o artista apresentou sob uma base bem grave e auxílio de backing vocals, BK costura no show muitas conexões com a música brasileira.

São samples e trechos de artistas como Evinha, Trio Mocotó, Milton Nascimento e Djavan, cujas vozes servem de refrão para as músicas do último disco, "Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer".