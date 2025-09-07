Coala faz conexões brasileiras com BK, Cátia de França e Lazzo Matumbi

Neste domingo (7) de feriado, o Memorial da América Latina recebeu o terceiro e último dia do Coala Festival. Primeiras apresentações foram marcadas por conexões.
Como foram os shows
O rap do carioca BK foi uma bem-vinda adição no line-up no último dia do Festival Coala. Fora as rimas afiadas e confessionais, que o artista apresentou sob uma base bem grave e auxílio de backing vocals, BK costura no show muitas conexões com a música brasileira.
São samples e trechos de artistas como Evinha, Trio Mocotó, Milton Nascimento e Djavan, cujas vozes servem de refrão para as músicas do último disco, "Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer".
De alguma forma, a ideia se conecta com a leva de homenagens que aconteceram no palco do Memorial da América Latina.
Antes de BK, o baiano Lazzo Matumbi ganhou merecidamente os holofotes.
Ao lado de Anelis Assumpção, uma das vozes mais importantes da música baiana, embalou músicas — muitas cantadas no bloco afro Ilê Aiyê.
Canções como "14 de maio" e "Me abraça e me beija" foram entoadas pelo vozeirão poderoso do cantor, no ritmo do seu
samba-reggae característico -- ponte óbvia e necessária para o show de Anelis Assumpção, que usa parte do álbum do Peter Tosh, 'Legalize It', para criar uma conexão Brasil-Jamaica.
Antes, a cantora e compositora Cátia de França teve sua obra revisitada no palco, ao lado de Juliana Linhares e Josyara, cantoras influenciadas pelas canções da pernambucana.
A espinha dorsal foram as canções de Cátia que, aos 78 anos, estava sorridente no centro do palco (e até mesmo tocando triângulo para acompanhar a música "Balanceiro", de Juliana Linhares).
Músicas como "Quem Vai Quem Vem" e "Ensacado" foram cantadas pelo trio — e introduzidas para uma parte da plateia que não a conhecia. Ótima pedida para um festival que há mais de dez anos se propõe celebrar a música brasileira.
