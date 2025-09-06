Zé Ibarra, Silva e Terno Rei trazem clima romântico no segundo dia do Coala

À frente de uma super banda, ele passa boa parte do show apenas com microfone, privilegiando o canto nas músicas autorais, como a ótima "Infinito em Nós", mas também em versões de artistas contemporâneas, como Maria Beraldo ("Da Menor Verdade") e Sophia Chablau ("Segredo"). Teve até espaço para uma canção inédita.

O dia seguiu com Terno Rei e seu indie rock essencialmente brasileiro (com direito a cover de "Lilás", do Djavan). A banda apresentou o show de "Nenhuma Estrela", o último disco, um dos mais harmoniosos trabalhos da carreira.

Terno Rei no Coala Festival Imagem: Reprodução/Instagram @coalafestival @bmaisca

Já Silva reestruturou seu show para passear pela sua discografia, indo de "Feliz e Ponto" a "Já Era", do último disco, "Encantado". Com banda completa com naipe de sopros, o cantor não abriu mão dos covers que vem fazendo no seu projeto "Bloco do Silva" — mas privilegiou as mais românticas, como "Eu Amo Você", de Tim Maia, e "Beija Eu", de Marisa Monte.

O clima lounge, no fim da tarde, fez casais dançaram coladinhos.