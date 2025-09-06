TocaUOL
Zé Ibarra, Silva e Terno Rei trazem clima romântico no segundo dia do Coala

Tiago Dias
Do TOCA, de São Paulo
Silva no palco principal do Coala Festival 2025
Se na noite anterior as mulheres entregaram performances cheias de energia e brilho, o segundo dia do Festival Coala começou com os homens mostrando pra onde vão suas buscas sonoras. A julgar pelas primeiras atrações, o clima era de romantismo.

O sábado (6) no Memorial da América Latina começou com Zé Ibarra, músico e compositor da banda Bala Desejo, em seu projeto solo, "Afim", em que abraça uma postura mais de intérprete.

Zé Ibarra abriu o palco principal no 2º dia de Coala
À frente de uma super banda, ele passa boa parte do show apenas com microfone, privilegiando o canto nas músicas autorais, como a ótima "Infinito em Nós", mas também em versões de artistas contemporâneas, como Maria Beraldo ("Da Menor Verdade") e Sophia Chablau ("Segredo"). Teve até espaço para uma canção inédita.

O dia seguiu com Terno Rei e seu indie rock essencialmente brasileiro (com direito a cover de "Lilás", do Djavan). A banda apresentou o show de "Nenhuma Estrela", o último disco, um dos mais harmoniosos trabalhos da carreira.

Terno Rei no Coala Festival
Já Silva reestruturou seu show para passear pela sua discografia, indo de "Feliz e Ponto" a "Já Era", do último disco, "Encantado". Com banda completa com naipe de sopros, o cantor não abriu mão dos covers que vem fazendo no seu projeto "Bloco do Silva" — mas privilegiou as mais românticas, como "Eu Amo Você", de Tim Maia, e "Beija Eu", de Marisa Monte.

O clima lounge, no fim da tarde, fez casais dançaram coladinhos.

