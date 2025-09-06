The Town: saiba como chegar à Cidade da Música, no Autódromo de Interlagos
Como na primeira edição, esse ano o The Town também acontecerá no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e para você chegar até lá, o evento conta com uma operação exclusiva de trens, metrôs e ônibus na capital paulista. Além de um transporte exclusivo, que te deixa dentro da Cidade da Música.
Entenda como funcionará cada um deles para vocês escolher a melhor forma de ir e voltar ao evento.
- Metrô e CPTM: Assim como no ano passado, o metrô e a CPTM funcionarão 24 horas durantes os cinco dias de festival. A Estação Autódromo - na Linha 9 - Esmeralda - permanecerá aberta para embarque durante toda a noite. Já as demais, funcionarão apenas para integração e desembarque.
- Trem Expresso The Town: A ViaMobilidade, em parceria com o The Town, disponibilizará duas rotas exclusivas para acessar o festival. A primeira delas, saindo da Estação Barueri, com parada apenas em Pinheiros. A segunda, partindo da Estação Pinheiros com parada única na Estação Morumbi-Claro.
- Ônibus The Town Express: Cinco terminais da capital paulista terão ônibus exclusivos com destino a Cidade da Música, sem paradas. São eles: Barra Funda, Vila Yara, Panamby, Jardins e Penha. O desembarque será próximo ao Portão A do Autódromo e funcionará das 10h às 20h na ida e a partir 22h no retorno. As passagens, disponíveis no site oficial da TicketMaster, custam R$40, ida e volta.
- The Town Primeira Classe: Um dos serviços de maior sucesso no Rock in Rio chega a São Paulo pela primeira vez. Ao adquiri-lo, o usuário garante o benefício desembarcar e embarcar, com exclusividade, dentro da Cidade da Música. As passagens de ônibus custam a partir de R$220 (valores promocionais) e contam com saídas da capital paulista, outras cidades de São Paulo e estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. A compra desse serviço também pode ser feita pelo site da TicketMaster Brasil.
- Carros de Aplicativos: A organização do festival não recomenda o uso de veículos de aplicativos. Para maior segurança do público, as ruas em volta do Autódromo estarão boqueadas, dificultando o acesso. Opte pelo transporte público ou pelos ônibus exclusivos do The Town.
The Town
Quando: 06, 07, 12, 13 e 14 de setembro.
Onde: Autódromo de Interlagos (Av. Senador Teotônio Vilela, 261.)
Horários: Em todos os dias de festival a abertura dos portões será às 12h e o encerramento às 2h.
Ingressos: Os ingressos variam de R$487,50 (meia-entrada) a R$975,00. Para comprar, bastar acessar o link: https://www.ticketmaster.com.br/event/venda-geral-the-town-2025
Line-Up:
06/09 - Palco Skyline:
Travis Scott
Don Toliver
Burna Boy
Filipe Ret
07/09 - Palco Skyline:
Green Day
Sex Pistols
Bruce Dickinson
Capital Inicial
12/09 - Palco Skyline:
Backstreet Boys
Jason Derulo
Ceelo Green
Jota Quest
13/09 - Palco Skyline:
Mariah Carey
Ivete Sangalo
Jessie J
Natasha Bedingfield
14/09 - Palco Skyline:
Katy Perry
Camila Cabello
J Balvin
Iza
