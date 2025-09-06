Teenage Fanclub celebra sua aura de pop clássico numa noite emocionada

Há um aspecto intrinsecamente familiar no palco, Norman e o outro guitarrista da banda, Raymond McGinley estão juntos desde 1989 e o baterista que fundou a banda como eles (Francis Macdonald) retornou ao posto no ano 2000 e segue com eles desde então.

Os dois novatos do grupo não são propriamente jovens: o atual baixista Dave McGowan tocava teclado com o grupo desde 2004 e assumiu o instrumento quando Love deixou o grupo, e o novo tecladista Euros Child — que entrou na banda em 2019 — é o fundador de um dos grupos mais instigantes do pop britânico dos anos 90, a banda galesa Gorky's Zygotic Mynci. Mas por mais que tenham uma intimidade impressionante no palco, sente-se a falta da melancolia doce das canções — e da postura de palco — de Love.

Mas isso não torna o show menor e o grupo manteve a empolgação no talo, jogando sempre para a galera principalmente da metade do show em diante, quando passaram a tocar menos músicas novas e voltassem para o velho repertório, encerrando a primeira parte da apresentação com sua faixa de assinatura "The Concept", a música que abre o clássico Bandwagonesque em que sua segunda parte deixa a banda improvisar um longo encerramento em câmera lenta em que uma das grandes armas da apresentação ficava evidente - o entrosamento dos dois guitarristas do grupo, que ecoa tanto o de Neil Young com suas bandas, o de John Lennon com George Harrison nos Beatles ou o dos três guitarristas dos Byrds, David Crosby, Gene Clark e Roger McGuinn.

O grupo voltou ao palco para uma sequência que encerrou a noite com uma descarga sentimental característica de suas apresentações, quando enfileirou "God Knows It's True", "Falling Into the Sun", "Mellow Doubt" e o hino "Everything Flows", que antes de apresentar como sendo seu primeiro single, foi o momento para Blake emocionar-se no microfone e agradecer, sem acreditar, o envolvimento do público brasileiro com a banda.

Público do Teenage Fanclub no Cine Joia Imagem: Flávio Santiago

"Vir lá de Glasgow e tocar aqui por tanto tempo, é inacreditável", disse antes de emendar uma música que começa falando que "você fica velho todo ano, mas não muda" antes de puxar um refrão que canta que "eu nunca sei pra que lado fluir, aponte para um rumo que eu não conheça". A próxima parada brasileira do grupo acontece neste sábado (6) em Belém, quando toca como principal atração do dia no festival paraense Se Rasgum, que completa 20 anos.