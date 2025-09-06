The Town começa hoje: o que você pode levar e o que não entra no festival
Neste fim de semana, acontece a segunda edição do The Town, com shows de artistas como: Travis Scott, Green Day, Backstreet Boys, Mariah Carey e Katy Perry. Todos headliners, nos dias 06, 07, 12,13,14 de setembro, respectivamente.
Se você já garantiu o seu ingresso, chegou a hora de arrumar tudo o que você precisa levar para curtir o festival. Abaixo, você confere o que entra e o que você não pode levar para o The Town.
O que você pode levar:
- Até 5 itens de comida lacrados, de preferência alimentos industrializados;
- Caso opte por sanduíches ou frutas, armazene os alimentos em sacos plásticos transparentes, tipo "zip lock";
- Garrafas de água plásticas com até 500ml, com tampa.
O que não entra no festival:
- Garrafas de vidro ou de metal, embalagens rígidas e com tampa, copos térmicos, de vidro ou metal e latas;
- Armas de fogo ou brancas, objetos perfurantes ou cortantes como: tesoura, estiletes ou cortadores de unha;
- Barracas, bancos, cadeiras, cordas e lanternas;
- Guarda-chuvas;
- Fogos de artificio, sinalizadores e substâncias inflamáveis e/ou corrosivas;
- Embalagens de vidro, plástico ou metal de perfumes, cosméticos, desodorantes e pasta ou escova de dente;
- Sprays, tasers, dispositivos emissores de luz;
- Skate, bicicleta, isopor, cooler ou bastão de selfie;
- Objetos profissionais para captura de imagem e som, como: câmeras fotográficas, equipamentos de filmagem ou drones;
- Substâncias venenosas ou tóxicas, como drogas ilegais;
- Megafones, computadores portáteis, tablets e powerbank de dimensões superiores a um aparelho celular;
- Bandeiras ou cartazes com mensagens ou símbolos de divulgações comerciais ou com referências a causas discriminatórias, ofensivas, homofóbicas, racistas ou xenófobas;
- Bolsas, malas e mochilas de grandes dimensões;
Agora, a sua bolsa já está pronta. O look já está separado. É só curtir o festival.
The Town
Quando: 06, 07, 12, 13 e 14 de setembro.
Onde: Autódromo de Interlagos (Av. Senador Teotônio Vilela, 261.)
Horários: Em todos os dias de festival a abertura dos portões será às 12h e o encerramento às 2h.
Ingressos: Os ingressos variam de R$487,50 (meia-entrada) a R$975,00. Para comprar, bastar acessar o link: https://www.ticketmaster.com.br/event/venda-geral-the-town-2025
Line-Up:
06/09 - Palco Skyline:
Travis Scott
Don Toliver
Burna Boy
Filipe Ret
07/09 - Palco Skyline:
Green Day
Sex Pistols
Bruce Dickinson
Capital Inicial
12/09 - Palco Skyline:
Backstreet Boys
Jason Derulo
Ceelo Green
Jota Quest
13/09 - Palco Skyline:
Mariah Carey
Ivete Sangalo
Jessie J
Natasha Bedingfield
14/09 - Palco Skyline:
Katy Perry
Camila Cabello
J Balvin
Iza
