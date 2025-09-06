TocaUOL
Assine UOL

The Town começa hoje: o que você pode levar e o que não entra no festival

Bruna Beluco
De TOCA, em São Paulo
O The Town acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
O The Town acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Imagem: Reprodução

Neste fim de semana, acontece a segunda edição do The Town, com shows de artistas como: Travis Scott, Green Day, Backstreet Boys, Mariah Carey e Katy Perry. Todos headliners, nos dias 06, 07, 12,13,14 de setembro, respectivamente.

Se você já garantiu o seu ingresso, chegou a hora de arrumar tudo o que você precisa levar para curtir o festival. Abaixo, você confere o que entra e o que você não pode levar para o The Town.

O que você pode levar:

  • Até 5 itens de comida lacrados, de preferência alimentos industrializados;
  • Caso opte por sanduíches ou frutas, armazene os alimentos em sacos plásticos transparentes, tipo "zip lock";
  • Garrafas de água plásticas com até 500ml, com tampa.

O que não entra no festival:

  • Garrafas de vidro ou de metal, embalagens rígidas e com tampa, copos térmicos, de vidro ou metal e latas;
  • Armas de fogo ou brancas, objetos perfurantes ou cortantes como: tesoura, estiletes ou cortadores de unha;
  • Barracas, bancos, cadeiras, cordas e lanternas;
  • Guarda-chuvas;
  • Fogos de artificio, sinalizadores e substâncias inflamáveis e/ou corrosivas;
  • Embalagens de vidro, plástico ou metal de perfumes, cosméticos, desodorantes e pasta ou escova de dente;
  • Sprays, tasers, dispositivos emissores de luz;
  • Skate, bicicleta, isopor, cooler ou bastão de selfie;
  • Objetos profissionais para captura de imagem e som, como: câmeras fotográficas, equipamentos de filmagem ou drones;
  • Substâncias venenosas ou tóxicas, como drogas ilegais;
  • Megafones, computadores portáteis, tablets e powerbank de dimensões superiores a um aparelho celular;
  • Bandeiras ou cartazes com mensagens ou símbolos de divulgações comerciais ou com referências a causas discriminatórias, ofensivas, homofóbicas, racistas ou xenófobas;
  • Bolsas, malas e mochilas de grandes dimensões;

Agora, a sua bolsa já está pronta. O look já está separado. É só curtir o festival.

The Town

Quando: 06, 07, 12, 13 e 14 de setembro.

Continua após a publicidade

Onde: Autódromo de Interlagos (Av. Senador Teotônio Vilela, 261.)

Horários: Em todos os dias de festival a abertura dos portões será às 12h e o encerramento às 2h.

Ingressos: Os ingressos variam de R$487,50 (meia-entrada) a R$975,00. Para comprar, bastar acessar o link: https://www.ticketmaster.com.br/event/venda-geral-the-town-2025

Line-Up:

06/09 - Palco Skyline:

Travis Scott
Don Toliver
Burna Boy
Filipe Ret

Continua após a publicidade

07/09 - Palco Skyline:

Green Day
Sex Pistols
Bruce Dickinson
Capital Inicial

12/09 - Palco Skyline:

Backstreet Boys
Jason Derulo
Ceelo Green
Jota Quest

13/09 - Palco Skyline:

Mariah Carey
Ivete Sangalo
Jessie J
Natasha Bedingfield

Continua após a publicidade

14/09 - Palco Skyline:

Katy Perry
Camila Cabello
J Balvin
Iza

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.