The Town começa hoje: o que você pode levar e o que não entra no festival

Neste fim de semana, acontece a segunda edição do The Town, com shows de artistas como: Travis Scott, Green Day, Backstreet Boys, Mariah Carey e Katy Perry. Todos headliners, nos dias 06, 07, 12,13,14 de setembro, respectivamente.

Se você já garantiu o seu ingresso, chegou a hora de arrumar tudo o que você precisa levar para curtir o festival. Abaixo, você confere o que entra e o que você não pode levar para o The Town.

O que você pode levar: