Com Nando Reis e Chico Chico, obra de Cássia Eller emociona Coala Festival

No Coala Festival que parece buscar momentos de catarse e karaokê coletivo, a obra de Cássia Eller (e sua interpretação marcada de emoção) foi a atração principal do segundo dia de evento.

Como foi o show

Nando Reis e Chico Chico encerram o dia com um setlist que remonta toda a carreira da cantora, que partiu precocemente em 2001.

O show inédito fez o público cantar todas as músicas (limpando os olhos constantemente), prova da memória coletiva que a intérprete marcou em tão breve tempo.