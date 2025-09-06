Com Nando Reis e Chico Chico, obra de Cássia Eller emociona Coala Festival
No Coala Festival que parece buscar momentos de catarse e karaokê coletivo, a obra de Cássia Eller (e sua interpretação marcada de emoção) foi a atração principal do segundo dia de evento.
Como foi o show
Nando Reis e Chico Chico encerram o dia com um setlist que remonta toda a carreira da cantora, que partiu precocemente em 2001.
O show inédito fez o público cantar todas as músicas (limpando os olhos constantemente), prova da memória coletiva que a intérprete marcou em tão breve tempo.
Fora os covers que Cássia regravou de maneira única — como "Coroné Antônio Bento" e "Top Top" —, a alma da artista foi traduzido com as muitas canções que ela gravou de Nando Reis.
No palco, o compositor emocionado lembrou episódios com a cantora, e Chico Chico resgatou toda a emoção que a mãe derramava ao vivo. Não era emulação, mas fruto da influência (e DNA) que acompanha o artista até nos seus discos autorais.
Em "O segundo Sol", "Relicário", "All Star" — e tantas outras menos conhecidas, como a roqueira "Infernal —, Chico Chico impacta com a risada, a performance e o timbre iguais os da mãe.
Nas letras de Nando, e na performance de Chico Chico, Cássia Eller nunca esteve tão viva.
Noite babilônica
"Boa noite, Babilônia". Foi assim que Black Alien saudou a plateia do Coala Festival, neste sábado, num show dos mais aguardados, em que revisita seu célebre álbum, "Babylon by Gus Vol. 1 - O Ano do Macaco" (2004).
Seu primeiro álbum solo, um dos mais celebrados do hip-hop brasileiro, ganhou status de cult desde seu lançamento. E seguiu assim durante os 10 anos seguintes, quando o rapper ficou sem lançar discos (jejum foi quebrado com "Babylon by Gus vol 2" em 2015, e "Abaixo de Zero", em 2019 — que apareceu no fim da apresentação).
O motivo para esse status está no flow e nas rimas de Black Alien, que chapou a música brasileira, com letras afiadas, comentários sagazes sobre as crises do mundo — e as pessoais.
A revisita foi feita ao contrário. Começando pelas últimas músicas do disco, "Coração do Meu Mundo" e "From Hell to Céu".
O paralelo das canções feitas há mais de 20 dias com 2025 estava posto em músicas como "América 21" e "Na Segunda Vinda".
"O mundo acaba todo dia", disse, entre as músicas. "Mas o bom é que nasce todo dia também".
Os maiores sucessos, na ordem inversa, ficaram pro final. "Babylon by Gus", "Caminhos no Destino" e "Mister Niterói", provam que a lírica desse artista é coisa rara e atemporal — "do ano do macaco até o infinito".
