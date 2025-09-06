Após tocar com Milton Nascimento, Zé Ibarra busca espontaneidade no Coala

Essa inquietação se traduziu em um álbum de múltiplas camadas sonoras. Se antes sua imagem estava associada ao formato intimista do "voz e violão", agora o artista busca amplitude. "Eu comecei fazendo um rock progressivo. A Dônica foi minha primeira banda quando eu era moleque. Então, eu sempre tive uma musicalidade um pouco dispersa, que vai para todos os lugares. Ao longo do tempo, minha imagem foi cristalizando em algo muito ligado ao Zé Ibarra do voz e violão. Fiz as pazes com essa minha pluralidade infinita musical e não ter medo."

Entre músicas autorias, como "Infinito em Nós", e regravações de compositoras contemporâneas, como Maria Beraldo ("Amor Verdade") e Sophia Chablau ("Segredo"), "Afim" orbita em torno de dúvidas e inquietações existenciais, mas também falam, inevitavelmente, sobre amor.

A questão fundamental desse álbum é: eu sinto que estava me distanciando da minha pessoa. As músicas que eu escolhi têm a ver com isso. As pessoas me conhecem e dizem que eu sou engraçado, sarcástico, ácido. E eu não conseguia botar isso na minha obra. Então, escolhi músicas como 'Segredo', que tem versos como 'Me fode que eu sou todo seu'. São coisas que eu diria rindo, mas que não conseguia falar nas minhas canções. Esse álbum me permitiu ser mais simplesmente quem eu sou

Imagem: Divulgação

A estreia no palco do Coala também será um momento de transformação performática para Ibarra. "Há boatos que eu vou largar o violão, vamos ver se eu consigo. Quero dançar, colocar o corpo em movimento. Vai ser um mashup do 'Afim' com o [primeiro álbum] 'Marquês 256' reinventado com banda. Quero uma banda que segure totalmente a onda para eu poder ficar livre", adianta.

Mais do que um espetáculo musical, o show promete revelar uma nova faceta de Ibarra: menos preso ao instrumento, mais próximo do público. "Eu sou paranoico com música. Antes de ser artista, eu sou músico. Sempre precisei tocar violão e piano para estar dentro da massa sonora. Mas agora quero estar nos dois lados, tanto com os músicos quanto com o público", diz.