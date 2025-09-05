Marina Sena e Tássia Reis mostram força feminina do pop brasileiro no Coala

Com ares de superstar, Marina Sena foi recepcionada aos gritos do público, no primeiro dia do Festival Coala, que acontece neste fim de semana no Memorial da América Latina, em São Paulo.
O que rolou?
A cantora volta ao festival muito maior do que quando cantou as músicas de seu primeiro disco em 2022. Seus fãs cativos abarrotaram o palco principal, com todas as músicas na ponta da língua, em especial as do último disco, 'Coisas Naturais', em que Marina busca o seu pop de forma mais orgânica, com banda completa e competente.
Com naipe de metais, as músicas vieram regadas por ritmos brasileiros, latinos e até uma pitada árabe, em faixas como "Numa Ilha" e "Doçura". É quando a cantora, dessa vez sem bailarinas, rege o público com a voz e o corpo.
A única exceção foi em "Partiu Capoeira" e "Tokito", quando Marina interage com um dançarino. Em "Desmistificar" e "Carnaval", a percussão e a dança entre os dois fizeram a plateia pular.
Mais uma prova de que essa (já não tão) nova safra da música brasileira tem nas mulheres suas melhores novidades. E foram elas que deram o tom dos primeiros shows do festival nesta sexta (5).
Tássia Reis abre o dia
O dia foi aberto por Tássia Reis, beneficiada ao apresentar o show do disco "Topo da Minha Cabeça", com toda a sua pegada jazzística roqueira, no alto e límpido som do palco principal. Canções como "Rude" ou a balada "No Seu Radinho" soaram grandiosas como mereciam.
O show ainda contou com a participação de Kiko Dinucci. Juntos, cantaram "Previsível", colaboração no disco de Tássia. Mas o encontro rendeu uma trinca de surpresas.
As músicas "Orunmila", da banda de Kiko, Metá Metá, "Diplomacia", do sambista baiano Batatinha, e "Veneno", do álbum solo de Kiko, fizeram Tássia brilhar no backing vocal. No final, a rapper Monna Brutal adicionou seus versos ao vivo em "Dollar Euro".
Sorte de quem pegou um "atestado" pra conferir o primeiro show de sexta, como a própria cantora brincou no microfone.
