Marina Sena e Tássia Reis mostram força feminina do pop brasileiro no Coala

Com ares de superstar, Marina Sena foi recepcionada aos gritos do público, no primeiro dia do Festival Coala, que acontece neste fim de semana no Memorial da América Latina, em São Paulo.

O que rolou?

A cantora volta ao festival muito maior do que quando cantou as músicas de seu primeiro disco em 2022. Seus fãs cativos abarrotaram o palco principal, com todas as músicas na ponta da língua, em especial as do último disco, 'Coisas Naturais', em que Marina busca o seu pop de forma mais orgânica, com banda completa e competente.

Com naipe de metais, as músicas vieram regadas por ritmos brasileiros, latinos e até uma pitada árabe, em faixas como "Numa Ilha" e "Doçura". É quando a cantora, dessa vez sem bailarinas, rege o público com a voz e o corpo.