Coala: Cidade Negra celebra mais de 30 anos com força de hits dos anos 1990

Foi com a força de hits como "Pensamento" e "Girassol" que o Cidade Negra deu a largada ao ano em que comemora seus mais de 30 anos de carreira.

Como foi o show

A banda, que vinha fazendo shows esporádicos, aproveita os 30 anos de 'Sobre Todas as Forças' (lançado em 1994), um dos maiores sucessos da carreira, para os shows que faz este ano em festivais, como no Coala. Mas a apresentação, nesta sexta, no Memorial da América Latina, não se limitou a este disco, que catapultou uma banda essencialmente de reggae para todas as FMs e TVs do Brasil.

Prova de que as músicas ficaram gravadas no imaginário (e retransmitidas às novas gerações) foi ouvir "Onde Você Mora" e "A Estrada" serem cantadas em uníssono pela plateia. Toni apenas se calou e sorriu.