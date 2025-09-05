Coala: Cidade Negra celebra mais de 30 anos com força de hits dos anos 1990

Foi com a força de hits como "Pensamento" e "Girassol" que o Cidade Negra deu a largada ao ano em que comemora seus mais de 30 anos de carreira.
Como foi o show
A banda, que vinha fazendo shows esporádicos, aproveita os 30 anos de 'Sobre Todas as Forças' (lançado em 1994), um dos maiores sucessos da carreira, para os shows que faz este ano em festivais, como no Coala. Mas a apresentação, nesta sexta, no Memorial da América Latina, não se limitou a este disco, que catapultou uma banda essencialmente de reggae para todas as FMs e TVs do Brasil.
Prova de que as músicas ficaram gravadas no imaginário (e retransmitidas às novas gerações) foi ouvir "Onde Você Mora" e "A Estrada" serem cantadas em uníssono pela plateia. Toni apenas se calou e sorriu.
O Coala deu a oportunidade pra todos nós ficarmos erês. Gratidão demais estar aqui. A gente tem muitos sonhos ainda. Toni Garrido
Com as raízes do gênero bem sedimentadas, Toni e o baixista Bino Farias, os remanescentes, entregaram os elementos que fizeram da banda um sucesso nacional: texturas brasileiras e letras poéticas, dando ao grupo uma identidade muito própria na música brasileira. Como Toni mesmo fez questão de marcar nos versos "permita que o amor invada sua casa, coração", em "A Sombra da Maldade": "Isso é refrão de música brasileira!".
