'Sem TikTok, eu nem estaria aqui': Stacey Ryan é a boa novidade do The Town

Com um pé no jazz e outro no pop, a canadense Stacey Ryan transformou um desafio no TikTok em passaporte para o mundo, com escalas no Montreux Jazz Festival, na Suíça, e no Java Jazz, na Indonésia. Agora, às vésperas de subir ao palco do The Town pela primeira vez, ela fala ao TOCA sobre o novo álbum, a relação com os fãs brasileiros e o que espera encontrar na Cidade da Música.

O que ela contou

Baseada em Los Angeles há três anos, Stacey credita à família o início da paixão pela música. "Meu pai sempre foi muito musical. Nos fins de semana, colocava para tocar de tudo: dos anos 50 aos 80. Ele toca piano e realizou o sonho de ter um Steinway em casa. Isso me inspirou muito", contou.

O novo álbum, "Blessing in Disguise", saiu no dia 15 de agosto. "Cada faixa é uma lição que eu não percebia estar aprendendo na época. Algumas nasceram de momentos difíceis, mas que me fizeram crescer. É um disco com meu som característico —o pop com toques de jazz—, mas cada música tem uma vibe diferente", explicou.