'Sem TikTok, eu nem estaria aqui': Stacey Ryan é a boa novidade do The Town

Com um pé no jazz e outro no pop, a canadense Stacey Ryan transformou um desafio no TikTok em passaporte para o mundo, com escalas no Montreux Jazz Festival, na Suíça, e no Java Jazz, na Indonésia. Agora, às vésperas de subir ao palco do The Town pela primeira vez, ela fala ao TOCA sobre o novo álbum, a relação com os fãs brasileiros e o que espera encontrar na Cidade da Música.
O que ela contou
Baseada em Los Angeles há três anos, Stacey credita à família o início da paixão pela música. "Meu pai sempre foi muito musical. Nos fins de semana, colocava para tocar de tudo: dos anos 50 aos 80. Ele toca piano e realizou o sonho de ter um Steinway em casa. Isso me inspirou muito", contou.
O novo álbum, "Blessing in Disguise", saiu no dia 15 de agosto. "Cada faixa é uma lição que eu não percebia estar aprendendo na época. Algumas nasceram de momentos difíceis, mas que me fizeram crescer. É um disco com meu som característico —o pop com toques de jazz—, mas cada música tem uma vibe diferente", explicou.
A artista ganhou projeção global em 2022 com "Don't Text Me When You're Drunk", que viralizou no TikTok a partir de um 'open verse challenge'. Stacey publicou um vídeo cantando o refrão e deixou um espaço para que outros usuários completassem a música com seus próprios versos.
A proposta se espalhou rapidamente e milhares de criadores participaram. Entre eles, o rapper Zai1k, cuja contribuição chamou tanto a atenção da cantora que acabou virando a versão oficial da faixa.
Sem o TikTok, eu não estaria aqui. É uma forma de dar voz a quem não teria como bater na porta de um escritório de gravadora. Mas também deixou o mercado muito saturado. Hoje tento encarar de forma mais leve, como no começo, para me divertir e me conectar com os fãs. Stacey Ryan
Sobre o show no The Town, Stacey revelou um ritual que sempre segue. "Gosto de ficar em silêncio antes de entrar no palco."
Faço aquecimento vocal, tomo um gin tônica e espero na lateral até a hora de subir. É meu momento de foco. Stacey Ryan
Com formação clássica e influência do jazz, ela brinca ao dizer que, se fosse um coquetel, seria um French 75. "O gin é floral e marcante, como eu. O espumante é cheio de bolhas, divertido. E o limão dá aquele toque final."
As letras, que equilibram vulnerabilidade e ironia, nesta fase vêm mais do coração partido. "Esse álbum é mais sobre isso, mas também gosto de escrever de outros pontos de vista e quero explorar mais no futuro."
No palco, improvisar é parte do prazer. "Se estou sozinha, posso estender uma parte ou fazer um 'scat' sem pedir permissão. Mas também adoro a troca com outros músicos."
Animada para conhecer o Brasil, Stacey diz ter muitos fãs brasileiros e admira a música local. "Ouço bossa nova há anos, mas estar no lugar onde ela nasceu vai ser diferente. Sei que vou encontrar pessoas calorosas e apaixonadas. E, claro, quero provar a comida."
Stacey Ryan no The Town
- Quando: sábado (6), às 22h05, como headliner do palco da São Paulo Square
- Onde: Cidade da Música (Autódromo de Interlagos, São Paulo)
