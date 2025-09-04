Rapper Negra Li comanda transmissão pela TV do Palco Quebrada do The Town

Conhecida por sua trajetória marcante no rap brasileiro, Negra Li vai assumir um novo papel no The Town 2025: o de apresentadora. Durante os cinco dias de festival, a artista será a responsável por conduzir as transmissões do Palco Quebrada no Canal BIS e no Multishow, em parceria com a TV Globo.

O que vai acontecer

A cantora, que recentemente lançou o álbum 'O Silêncio Que Grita' e está em turnê pelo país, contou que a experiência marca a realização de um sonho antigo. "Sempre imaginei estar diante das câmeras, mas fazer isso em um evento desse porte e à frente de um palco que celebra a cultura das periferias é muito especial", disse.

Negra Li destacou que o espaço é mais do que um palco: é um símbolo de valorização da arte produzida nas quebradas brasileiras. "É uma responsabilidade enorme representar esses artistas e essa cultura para o Brasil e para o mundo", afirmou.