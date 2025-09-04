TocaUOL
Assine UOL
Rota dos Shows

Rapper Negra Li comanda transmissão pela TV do Palco Quebrada do The Town

Do TOCA
Negra Li comanda pela TV transmissão do Palco Quebrada, do The Town 2025
Negra Li comanda pela TV transmissão do Palco Quebrada, do The Town 2025 Imagem: Bruno Sabongi/Divulgação

Conhecida por sua trajetória marcante no rap brasileiro, Negra Li vai assumir um novo papel no The Town 2025: o de apresentadora. Durante os cinco dias de festival, a artista será a responsável por conduzir as transmissões do Palco Quebrada no Canal BIS e no Multishow, em parceria com a TV Globo.

O que vai acontecer

A cantora, que recentemente lançou o álbum 'O Silêncio Que Grita' e está em turnê pelo país, contou que a experiência marca a realização de um sonho antigo. "Sempre imaginei estar diante das câmeras, mas fazer isso em um evento desse porte e à frente de um palco que celebra a cultura das periferias é muito especial", disse.

Negra Li destacou que o espaço é mais do que um palco: é um símbolo de valorização da arte produzida nas quebradas brasileiras. "É uma responsabilidade enorme representar esses artistas e essa cultura para o Brasil e para o mundo", afirmou.

Para a nova função, a rapper vem se preparando com cursos e treinamentos. Ela diz que pretende apresentar cada atração de forma genuína, transmitindo ao público a energia e a essência de cada show.

Quero ser um elo entre quem está no palco e quem acompanha de casa, levando verdade, paixão e profissionalismo. Negra Li

O Palco Quebrada é uma das novidades do The Town. A promessa é reunir nomes que representam a diversidade e a força da música das periferias brasileiras.

A cobertura UOL The Town é patrocinada por Latam e Trident.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.