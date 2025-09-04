Com pequena orquestra e show curto, Tim Bernardes volta aos palcos de SP

Em vez de tocar sozinho no palco revezando-se entre o violão, a guitarra e o piano de cauda, ele trouxe suas canções à época com um pequena orquestra com cordas e sopros, além de baixo, bateria e harpa, dando o ar de rock clássico que sua carreira solo parece almejar.

Tocando num palco aberto para os dois lados, Tim sentou-se no meio cercado dos músicos, mais centralizado que à frente, fazendo sua orquestra espalhar-se pelo palco.

Tim Bernardes no primeiro show da temporada em São Paulo Imagem: @h.agst_43/Divulgação

Foi uma das mudanças que pareceu deixá-lo mais tranquilo no início da apresentação, uma vez que parecia sentir-se parte do conjunto musical, em vez de estar deslocado dos outros músicos. Outra mudança aconteceu nas teclas - em vez de tocar um piano acústico de cauda, optou por um teclado elétrico Fender Rhodes, o que trouxe um bem-vindo molho soul às canções. O desenho de luz da iluminadora Olivia Munhoz seguiu impecável como nos outros shows que fez com ele.

O repertório, no entanto, teve pouquíssimas novidades. Com ênfase no disco mais recente, "Mil Coisas Invisíveis", de 2022, mas começou quase idêntico aos shows no Municipal, quando abriu a noite tocando a mesma ordem do disco (à exceção de "Mistificar", puxada para o início, como nos shows de 2023).

Só fugiu de seu álbum mais recente ao tocar pouquíssimas canções do disco de estreia, "Recomeçar", de 2017 (como a faixa-título - que encerrou a noite - e "As Histórias do Cinema", tocada pela primeira vez com orquestra).