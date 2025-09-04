30 anos de barulho, resistência e celebração: Goiânia Noise Festival

Começa hoje, na cidade que fãs e músicos batizaram de "Goiânia Rock City", a edição de 30 anos do Goiânia Noise Festival. O cultuado Centro Cultural Martim Cererê será tomado pela força de um dos maiores símbolos da cena independente brasileira. Criado em uma cidade marcada pelo sertanejo, o Noise chega às três décadas reafirmando seu papel de resistência cultural e celebrando uma história que ajudou a moldar a música alternativa no País.

Nesta edição especial, o festival reúne mais de 40 shows em dois palcos, trazendo artistas de todas as regiões do País — do Rio Grande do Sul ao Pará — além de uma presença marcante da cena goiana. O line-up reflete bem a pluralidade que sempre definiu o evento, com nomes históricos, revelações e apostas autorais: Ratos de Porão, Black Pantera, Rogério Skylab, Garotos Podres, Carne Doce, Mateus Fazeno Rock, Black Drawing Chalks, Layse e os Sinceros, Violins, Jovens Ateus, Hellbenders, entre muitos outros.