30 anos de barulho, resistência e celebração: Goiânia Noise Festival
Começa hoje, na cidade que fãs e músicos batizaram de "Goiânia Rock City", a edição de 30 anos do Goiânia Noise Festival. O cultuado Centro Cultural Martim Cererê será tomado pela força de um dos maiores símbolos da cena independente brasileira. Criado em uma cidade marcada pelo sertanejo, o Noise chega às três décadas reafirmando seu papel de resistência cultural e celebrando uma história que ajudou a moldar a música alternativa no País.
Nesta edição especial, o festival reúne mais de 40 shows em dois palcos, trazendo artistas de todas as regiões do País — do Rio Grande do Sul ao Pará — além de uma presença marcante da cena goiana. O line-up reflete bem a pluralidade que sempre definiu o evento, com nomes históricos, revelações e apostas autorais: Ratos de Porão, Black Pantera, Rogério Skylab, Garotos Podres, Carne Doce, Mateus Fazeno Rock, Black Drawing Chalks, Layse e os Sinceros, Violins, Jovens Ateus, Hellbenders, entre muitos outros.
Mas o Noise vai além dos palcos. O Estúdio Noise funciona como um terceiro palco, com Gustavo "Mestre" Vazquez registrando ao vivo 12 bandas goianas, fortalecendo a produção local. Já a DJ Area cria uma atmosfera paralela, com sets de Chaul, Iara Kevene, Elis Otoni, Dark Hats, Ovnnee, Glaukushi, Pablo Kossa e outros, explorando brasilidades, punk, pós-punk, flashbacks e muito mais.
E para ampliar o acesso, o Noise oferece entrada gratuita na quinta e no domingo, mediante a doação de 1kg de alimento, reforçando seu compromisso em formar novas plateias e expandir o alcance da música independente.
Goiânia Noise Festival - 30 anos
4 a 7 de setembro , Centro Cultural Martim Cererê (Travessa Bezerra de Menezes, Setor Sul, Goiânia)
Ingressos
Quinta (4/9) e domingo (7/9): gratuitos (com 1kg de alimento)
Sexta (5/9) e sábado (6/9): R$ 100 (inteira) / R$ 50 (meia e meia solidária com doação)
