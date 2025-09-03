Coala Festival: 3 dias para ouvir o Brasil em alta definição e em cores

Em tempos de lineups cada vez mais homogêneos, o Coala Festival segue na contramão —e é justamente aí que reside sua força. Entre sexta e domingo, no Memorial da América Latina, em São Paulo, o evento reafirma seu papel como vitrine da música brasileira em toda a sua diversidade.
Com um recorte preciso —e generoso— da MPB contemporânea, é um festival que não se limita a 'encaixar' artistas, mas constrói encontros, costura diálogos e aposta em narrativas que fazem mais sentido em conjunto.
Quem se apresenta
A sexta já deixa claro o DNA do Coala: abrir espaço para vozes que representam diferentes camadas da produção nacional. Tássia Reis, com Kiko Dinucci, traz a força do rap e da música de protesto em diálogo com a inventividade da guitarra e da canção experimental.
Marina Sena, com seu pop de acento mineiro e refrões certeiros, prepara o terreno para a energia solar do Cidade Negra, que por sua vez entrega o bastão para Liniker, uma das intérpretes mais potentes da cena atual. No Palco TIM, Tim Bernardes com orquestra oferece um contraponto delicado e sofisticado, reafirmando a vocação do festival para o risco calculado.
No sábado, a curadoria se mostra ainda mais plural. Zé Ibarra abre a tarde com sua voz cristalina e arranjos que flertam com o folk e a MPB. O indie-pop melancólico do Terno Rei divide espaço com o suingue de Silva e a lírica afiada de Black Alien, que celebra 20 anos de 'Babylon By Gus' —um marco do rap nacional.
O encerramento no palco principal fica por conta de Nando Reis e Chico Chico, encontro de gerações que promete surpresas. Enquanto isso, Arthur Verocai e orquestra ocupam o Palco TIM com a maestria de quem é referência mundial em arranjos e composição.
O domingo fecha o festival com um roteiro que vai da delicadeza à contundência. Dora Morelenbaum abre o dia com sua MPB de câmara; Josyara, Cátia de França e Juliana Linhares formam um trio que atravessa gerações e geografias; Anelis Assumpção e Lazzo Matumbi unem reggae, soul e música afro-brasileira; BK' traz o peso e a poesia do rap.
Caetano Veloso encerra como síntese viva da música brasileira. No Palco TIM, Mateus Aleluia, Thalma de Freitas e Amaro Freitas reforçam a conexão entre tradição e reinvenção.
E TEM +
Rodeio Itu Festival agita o interior paulista
O Rodeio Itu Festival promete agitar o interior de SP com grandes nomes da música sertaneja e eletrônica. Na sexta e no sábado, a Arena Itu recebe, respectivamente, Ana Castela + Alok (foto) e Zé Neto & Cristiano + Luan Santana, em shows que combinam romantismo e energia. Além de shows, o evento oferece praça de alimentação e experiências de rodeio, mas sem animais e competições.
Festival Se Rasgum celebra duas décadas
No sábado, o Porto Futuro, em Belém, recebe a edição comemorativa de 20 anos do Festival Se Rasgum, com Fernanda Abreu, Otto, Teenage Fanclub (foto), Móveis Coloniais de Acaju, Valesca Popozuda, Julia Mestre e mais. A programação inclui ainda o Palco Alma, com showcases gratuitos de hoje a sexta, na Estação das Docas. Ingressos à venda no site do festival, que celebra a diversidade musical da Amazônia.
Goiânia Noise Festival tem muito punk rock
Entre amanhã e domingo, o Goiânia Noise Festival reúne mais de 40 bandas em dois palcos, Pyguá e Yguá, reforçando sua tradição como um dos principais eventos de rock independente do país. A escalação traz nomes locais e nacionais, como Carne Doce, Garotos Podres, Black Pantera, Ratos de Porão (foto) e Black Drawing Chalks, além de grupos de SP, MG, DF, PR e RJ. Os shows têm entrada franca.
Festival aposta em várias comodidades para ampliar a experiência do público
A segunda edição do The Town, neste sábado e domingo e nos dias 12, 13 e 14, no Autódromo de Interlagos, quer ser lembrada não só pelo lineup de mais de 100 shows, mas também pela estrutura pensada para facilitar a vida de quem vai à Cidade da Música.
O festival aposta em um conjunto de comodidades que vai do transporte à forma de pagamento, passando por serviços, lembranças e festas paralelas (a Privilège promove o The Town Party Experience no SP Market, com DJs até as 7h).
Quem quiser um registro mas caprichado, a Go Image oferece álbuns, caixas personalizadas e kits de polaroids com até 50% de desconto até 5 de setembro. O Fotopack garante, por R$ 109,90 ao dia, no mínimo cinco fotos profissionais.
Diferentes formas de pagamento
Todas as compras no The Town poderão ser feitas com cartão de débito ou crédito, aceitos em qualquer ponto de venda, inclusive com ambulantes.
Quem preferir levar dinheiro ou pagar via Pix poderá carregar um cartão pré-pago nos caixas cashless, com caução de R$ 5 devolvido no fim do dia. O saldo poderá ser reembolsado.
App permite antecipar bebidas
O aplicativo oficial do The Town, para iOS e Android, permite comprar antecipadamente bebidas, além de garantir o copo retornável, que dá desconto nas próximas compras para quem reutilizar ou devolver. A retirada é feita mediante QR Code em bares, restaurantes e, no caso de chope e água, também com ambulantes.
Transporte será 24 horas
Metrô e trens funcionarão 24 horas nos cinco dias de The Town, com a Linha 9-Esmeralda como rota oficial. O Trem Expresso The Town terá rotas exclusivas, de Barueri e Pinheiros (R$ 35 ida e volta). O The Town Express sai de 5 terminais da capital (R$ 40 ida e volta) e o Primeira Classe, a partir de R$ 220, tem desembarque no Autódromo.
'ENTRE ASPAS'
FIQUE DE OLHO
Filho de Bob, Julian Marley traz turnê ao Brasil
Filho de Bob Marley e vencedor do Grammy 2024 de Melhor Álbum de Reggae com 'Colors of Royal', Julian Marley se apresenta em Brasília neste domingo, na Nova Babilônia (Conic), com ingressos de R$ 80 a R$ 160 (Shotgun). No repertório, clássicos do pai e músicas próprias. A turnê também passa por Teresina (sexta) e São Luís (sábado), celebrando os 80 anos de Bob Marley com mensagens de amor e resistência.
Festival Medio y Medio volta ao Circo Voador
De sexta a domingo, o Circo Voador recebe a segunda edição carioca do Festival Medio y Medio, celebrando a música de Brasil, Uruguai e Argentina. Chico César com Paulinho Moska, Ruben Rada, Jota.Pê (foto), Julieta Rada, Orquesta La Delio Valdez e Chacho Ramos estão entre as atrações, além de DJs e encontros inéditos. O evento também oferece gastronomia uruguaia. Ingressos a partir de R$ 80.
Mateus Aleluia em show de 65 anos de carreira
No dia 12 de setembro, o Sesc Belenzinho recebe dois shows: às 20h30, na Comedoria, o Pagode da 27 apresenta roda de samba com repertório de seus três discos; às 21h, no Teatro, Mateus Aleluia (foto) celebra 65 anos de carreira em formato voz e violão, revisitando clássicos e canções recentes. Ingressos a R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia) e R$ 18 (Credencial Sesc), no sescsp.org.br e nas bilheterias.
MOMENTO ÉPICO
PROGRAME-SE
Amanhã
- Pato Fu - Sesc, Bauru (SP)
- Aprendendo a Cirandar com Lia de Itamaracá - Sesc Bom Retiro, São Paulo
- Hierofante Púrpura - Sesc, Mogi das Cruzes (SP)
- FBC (Assaltos e Batidas) - Sesc, Araraquara (SP)
- Aline Paes (RJ) - Sesc Pompeia, São Paulo
- Os Barbapapas - Sesc, Jundiaí (SP)
- Módulo Lunar - Sesc, Ribeirão Preto (SP)
- Morgana Kurmann - Sesc, Ribeirão Preto (SP)
- Baile do Kayque (Black Music) - Sesc, São José do Rio Preto (SP)
- Kamasi Washington - Circo Voador, Rio de Janeiro
- Claudio Nucci & Zé Renato - Teatro Rival Petrobras, Rio de Janeiro
- Hamilton de Holanda - Blue Note Rio, Rio de Janeiro
- Festival Vibrar (Silva / Os Garotin / Jean Tassy / Rael / Margaridas / Samba da Tia Zélia) - Parque da Cidade, Brasília
- Festival Goiânia Noise (Carne Doce / Swave / Sangra D'Água / Bravas / Ilhas de Marajó / Sucata, entre outros) - Centro Cultural Martim Cererê, Goiânia
- Hate Moss - Caos, Porto Alegre
- Teenage Fanclub - Cine Joia, São Paulo
Sexta
- Rodeio Itu Festival (Ana Castela, Alok) - Arena Itu, Itu (SP)
- MU540 & Kyan 2 (Quebrada Inteligente) - Audio, São Paulo
- Sankofa (com MC Beto Criolo) - Sesc, Santo André (SP)
- Vivi Sant'Ana Vem pro Baile! (Baila Comigo) - Sesc, São José do Rio Preto (SP)
- Trio Zaravi (Tem Música no meu Café) - Sesc Casa Verde, São Paulo
- Hate Moss - Sesc Avenida Paulista, São Paulo
- FBC (Assaltos e Batidas) - Sesc, Ribeirão Preto (SP)
- Badi Assad (Ilha) - Sesc, Sorocaba (SP)
- Filarmônica de Pasárgada - Sesc Pinheiros, São Paulo
- Anna Setton - Sesc Bom Retiro, São Paulo
- Os Três Ratos Cegos (Jazz & Brasilidades) - Sesc Santo Amaro, São Paulo
- Pato Fu - Sesc Belenzinho, São Paulo
- Filosofia Reggae - Sesc, São José dos Campos (SP)
- Nicolau Araújo (Antologia poética de Zé Ramalho) - Sesc, Taubaté (SP)
- Metal Rural - Sesc, Birigui (SP)
- Enquanto Houver Desvantagem (Tributo a Sabotage) - Sesc Pompeia (SP)
- Patrícia Bastos (Voz da Taba) - Sesc Belenzinho, São Paulo
- Lasmanos (O tempo é bússola) - Sesc, Campinas (SP)
- Nat e Gab (Inverso) - Sesc, Araraquara (SP)
- 3DSoul convida Marcos Lemos - Sesc, Registro (SP)
- Festival Coala (Liniker / Cidade Negra / Marina Sena / Tássia Reis com Kiko Dinucci / Tim Bernardes) - Memorial da América Latina, São Paulo
- Festival Medio y Medio (Chico César + Paulinho Moska / Ruben Rada / Mat Alba, Mari Jasca e Balta / DJ Tamenpi) - Circo Voador, Rio de Janeiro
- Leo Jaime & Ricardo Leão (As Canções que Queríamos Ter Escrito) - Blue Note Rio, Rio de Janeiro
- Luccas Carlos - Opinião, Porto Alegre
- Malstrom South America Tour (Jo Beyer) - Grezz, Porto Alegre
- She & He - Mira! Centro Cultural, Belo Horizonte
- Delia Fischer - Clube de Jazz do Café com Letras, Belo Horizonte
- DJ Black Josie - Casa Floreana, Belo Horizonte
- Gabriel Silva + Gustavo Bezzi + DJ Madison - Disko Club, Belo Horizonte
- 2ZDinizz - Estelita Bar, Recife
- Ana Cañas - Teatro do Parque, Recife
- 413 anos de São Luís (Julian Marley + Eric Donaldson + Cedric Myton) - Cidade da Alegria, São Luís
Sábado
- Rodeio Itu Festival (Zé Neto & Cristiano, Luan Santana) - Arena Itu, Itu (SP)
- Pato Fu - Sesc Belenzinho, São Paulo
- Madureira Armorial - Sesc, Campinas (SP)
- Clubz - Sesc Avenida Paulista, São Paulo
- Igor Gnomo (Jazz Rock Nordeste) - Sesc, São José do Rio Preto (SP)
- Vaisy Alencar e Marcos de Sá - Sesc, São José dos Campos (SP)
- Ivana Wonder - Sesc 24 de Maio, São Paulo
- Lia de Itamaracá + Alessandra Leão - Sesc Bom Retiro, São Paulo
- Leila Pinheiro - Sesc Pinheiros, São Paulo
- GrowRoom - Sesc, Franca (SP)
- Paira - Sesc Belenzinho, São Paulo
- Festival Coala (Black Alien / Nando Reis & Chico Chico / Silva / Zé Ibarra / Terno Rei / Arthur Verocai) - Memorial da América Latina, São Paulo
- Festival The Town (Travis Scott / Ms. Lauryn Hill / Burna Boy / Don Toliver / Karol Conká com Ajuliacosta e Ebony / MC Cabelinho / Matuê / Victor Lou + GBR / Tasha & Tracie / MC Hariel / Budah / Borges / Wiu / Teto / SP Square Big Band com Tony Gordon / Joabe Reis / Stacey Ryan) - Autódromo de Interlagos, São Paulo
- Maria Bethânia - Vivo Rio, Rio de Janeiro
- Festival Medio y Medio (Jota.Pê / Medio y Medio All Stars / Julieta Rada / Proibido Não Bailar) - Circo Voador, Rio de Janeiro
- Mumuzinho - Qualistage, Rio de Janeiro
- Roberta Sá - Teatro Riachuelo, Rio de Janeiro
- Oswaldo Montenegro - Qualistage, Rio de Janeiro
- Danni Carlos - Blue Note Rio, Rio de Janeiro
- Almir Sater - Vibra São Paulo, São Paulo
- Tulipa Ruiz - Casa de Francisca, São Paulo
- Bruno & Marrone - Inevitável: A Festa (com Rod Hanna e Enzo Rabelo) - Espaço Unimed, São Paulo
- Chico César & Zeca Baleiro - Tokio Marine Hall, São Paulo
- Festival Se Rasgum (Fernanda Abreu / Otto - 'Certa Manhã Acordei de Sonhos Intranquilos' / Teenage Fanclub / Móveis Coloniais de Acaju / Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo / Valesca Popozuda / Julia Mestre / Suraras do Tapajós & Lia Sophia / AQNO & Rawi / Assecunã / Terraplana / Crizin da Z.O. / The Mönic + Keila / Baile do Mestre Cupijó & Mestra Iolanda do Pilão / Radiola Black Star) - Porto Futuro, Belém
- Festival Goiânia Noise (Black Drawing Chalks / Rogério Skylab / Banana Bipolar / Reative / Burning Rage / Marie Tarô / Coringas / Porno Massacre / Jovens Ativistas / Devise Factory / Overfuzz / Siyabá, entre outros) - Centro Cultural Martim Cererê, Goiânia
- Guy J & Guy Mantzur + Albuquerque + ZAC - Ópera de Arame, Curitiba
- Epica + Fleshgod Apocalypse - Opinião, Porto Alegre
- Gilberto Gil - Estádio Beira-Rio, Porto Alegre
- Julian Marley - Salão Teresina, Teresina
- 413 anos de São Luís (Ivete + Alcione) - Cidade da Alegria, São Luís
Domingo
- Ivana Wonder - Sesc 24 de Maio, São Paulo
- Lia de Itamaracá + Alessandra Leão - esc Bom Retiro, São Paulo
- Leila Pinheiro - Sesc Pinheiros, São Paulo
- Growroom - Sesc Pinheiros, São Paulo
- Serginho Carvalho - Sesc, Taubaté (SP)
- Pagode na Lata - Sesc Ipiranga, São Paulo
- Lu Mani e André Peres - Sesc, São Carlos (SP)
- Bebé (Salve-se) - Sesc Itaquera, São Paulo
- Michel Romano e Banda - Sesc, Mogi das Cruzes (SP)
- Deboo (Pagodes Clássicos) - Sesc, Bauru (SP)
- Roda de Samba Chão de Raiz - Sesc, Santo André (SP)
- Samba de Bumbo Paulista - Sesc, Registro (SP)
- Izaías e seus chorões - Sesc Santana, São Paulo
- Owerá - Sesc, Franca (SP)
- Junior Barros - Sesc, São José do Rio Preto (SP)
- Soul da Ilha - Sesc, Jundiaí (SP)
- Theodoro Nagô - Sesc, Sorocaba (SP)
- Festival Coala (Caetano Veloso / BK / Josyara, Cátia de França & Juliana Linhares / Dora Morelenbaum / Anelis Assumpção com Lazzo Matumbi / Mateus Aleluia, Thalma & Amaro) - Memorial da América Latina, São Paulo
- Festival The Town (Green Day / Iggy Pop / Capital Inicial / Bruce Dickinson / Bad Religion / Inocentes & Supla / CPM 22 / Pitty / Cat Dealers / Punho de Mahin & MC Taya / Black Pantera / The Mönic com Raidol / Ready to be Hated / Karina Buhr / Tihuana / SP Square Big Band com Clariana / Orquestra Mundana Refugi / Kamasi Washington) - Autódromo de Interlagos, São Paulo
- Festival Medio y Medio (Orquesta La Delio Valdez / Chacho Ramos & Los Amos del Swing / DJ La Mágica) - Circo Voador, Rio de Janeiro
- Baile do Dennis - Marina da Glória, Rio de Janeiro
- Maria Bethânia - Vivo Rio, Rio de Janeiro
- Banda Black Rio - Lapa 40 Graus, Rio de Janeiro
- Festival Goiânia Noise (Hellbenders / Ratos de Porão / Agonize / Madam Ho Mercy / Teorias do Caos / Leza / Unclã / União Clandestina / Devotos de NSA / Ressonância, entre outros) - Centro Cultural Martim Cererê, Goiânia
- Alceu Valença - Teatro Positivo, Curitiba
- Epica + Fleshgod Apocalypse - Ópera de Arame, Curitiba
- Léo Foguete, Felipe Amorim e Tília - Complexo Durival de Britto, Curitiba
- Julian Marley - Nova Babilônia, Brasília
Segunda
- RodaPé - Sesc, Santos (SP)
- Hamilton de Holanda & Mestrinho - Sala Cecília Meireles, Rio de Janeiro
Terça
- Duo Siqueira Lima (Brasil/Uruguai) com Camila Barrientos - Sesc Carmo, São Paulo
- Epica + Fleshgod Apocalypse - Grande Teatro do BeFly Minascentro, Belo Horizonte
Quarta
- Aquenda (com Luna Vitrolira) - Sesc 24 de Maio, São Paulo
- Duo Beck e Montanaro - Sesc Pinheiros, São Paulo
- Paula Sanches: É ouro só - Sesc Santana, São Paulo
- Jacob Collier - Vivo Rio, Rio de Janeiro
- Leila Pinheiro - Teatro Riachuelo, Rio de Janeiro
- Jards Macalé - Teatro Firjan SESI Centro, Rio de Janeiro
