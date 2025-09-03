Coala Festival: 3 dias para ouvir o Brasil em alta definição e em cores

Marina Sena, com seu pop de acento mineiro e refrões certeiros, prepara o terreno para a energia solar do Cidade Negra, que por sua vez entrega o bastão para Liniker, uma das intérpretes mais potentes da cena atual. No Palco TIM, Tim Bernardes com orquestra oferece um contraponto delicado e sofisticado, reafirmando a vocação do festival para o risco calculado.

No sábado, a curadoria se mostra ainda mais plural. Zé Ibarra abre a tarde com sua voz cristalina e arranjos que flertam com o folk e a MPB. O indie-pop melancólico do Terno Rei divide espaço com o suingue de Silva e a lírica afiada de Black Alien, que celebra 20 anos de 'Babylon By Gus' —um marco do rap nacional.

O encerramento no palco principal fica por conta de Nando Reis e Chico Chico, encontro de gerações que promete surpresas. Enquanto isso, Arthur Verocai e orquestra ocupam o Palco TIM com a maestria de quem é referência mundial em arranjos e composição.

O domingo fecha o festival com um roteiro que vai da delicadeza à contundência. Dora Morelenbaum abre o dia com sua MPB de câmara; Josyara, Cátia de França e Juliana Linhares formam um trio que atravessa gerações e geografias; Anelis Assumpção e Lazzo Matumbi unem reggae, soul e música afro-brasileira; BK' traz o peso e a poesia do rap.

Caetano Veloso encerra como síntese viva da música brasileira. No Palco TIM, Mateus Aleluia, Thalma de Freitas e Amaro Freitas reforçam a conexão entre tradição e reinvenção.

