De Taylor Swift a Liniker: fenômeno global Tiny Desk ganha edição nacional

Criado em 2008 pela NPR (National Public Radio), nos EUA, o Tiny Desk Concert se tornou um dos formatos musicais mais influentes da internet, acumulando mais de 3,5 bilhões de visualizações no YouTube com apresentações intimistas de artistas como Sting, Taylor Swift, Alicia Keys, Bad Bunny, Doechii e Billie Eilish e até brasileiros, como Liniker e Seu Jorge. Agora, o projeto terá uma versão oficial 100% brasileira, com estreia prevista para outubro.

Como vai ser

A produção e licenciamento ficam a cargo da Anonymous Content Brazil, enquanto o YouTube Brasil será responsável pela promoção, distribuição e modelo comercial. As gravações seguirão a filosofia original: palco reduzido, sem amplificação de voz, arranjos adaptados e proximidade máxima entre músicos e público. No Brasil, elas acontecerão ao vivo dentro do escritório do Google, em São Paulo, com curadoria da Anonymous Content, da produtora Amabis e da própria NPR.