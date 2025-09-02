De Taylor Swift a Liniker: fenômeno global Tiny Desk ganha edição nacional

Criado em 2008 pela NPR (National Public Radio), nos EUA, o Tiny Desk Concert se tornou um dos formatos musicais mais influentes da internet, acumulando mais de 3,5 bilhões de visualizações no YouTube com apresentações intimistas de artistas como Sting, Taylor Swift, Alicia Keys, Bad Bunny, Doechii e Billie Eilish e até brasileiros, como Liniker e Seu Jorge. Agora, o projeto terá uma versão oficial 100% brasileira, com estreia prevista para outubro.
Como vai ser
A produção e licenciamento ficam a cargo da Anonymous Content Brazil, enquanto o YouTube Brasil será responsável pela promoção, distribuição e modelo comercial. As gravações seguirão a filosofia original: palco reduzido, sem amplificação de voz, arranjos adaptados e proximidade máxima entre músicos e público. No Brasil, elas acontecerão ao vivo dentro do escritório do Google, em São Paulo, com curadoria da Anonymous Content, da produtora Amabis e da própria NPR.
Trazer o Tiny Desk pro Brasil faz muito sentido. Um programa que coloca a música em primeiro lugar, em um país em que a música não é visita, é mãe. Gui Amabis, da Amabis
O país será apenas o terceiro fora dos EUA a ganhar uma edição própria —depois de Japão e Coreia do Sul. Em 2025, estão previstas duas temporadas, cada uma com cinco apresentações, patrocinadas por Volkswagen do Brasil e Heineken. As filmagens começam em setembro e os vídeos serão exibidos no canal exclusivo @TinyDeskBrasil no YouTube.
Segundo Bárbara Teixeira, CEO da Anonymous Content Brazil, a chegada do formato é natural: o Brasil é o segundo país que mais consome Tiny Desk no mundo. Para Sandra Jimenez, diretora de Parcerias de Música do YouTube na América Latina, a versão nacional vai "amplificar as vozes da nossa rica cena musical" e oferecer uma experiência única para o público brasileiro e global.
