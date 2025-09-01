The Town 2025: ingressos para o dia de Travis Scott estão quase esgotados

A contagem regressiva para a segunda edição do The Town entrou na reta final. Faltando cinco dias para a abertura dos portões do Autódromo de Interlagos, o sábado de estreia, 6 de setembro, já desponta como um dos mais disputados do festival —e os ingressos estão perto de esgotar.

Como vai ser

O primeiro dia será dominado por rap, trap, hip-hop e funk, com cinco palcos em atividade, incluindo a estreia do espaço Quebrada. No Skyline, o rapper norte-americano Travis Scott encerra a noite como atração principal, depois de shows de Don Toliver, Burna Boy e Filipe Ret.

O palco The One terá um encontro emblemático: Ms. Lauryn Hill recebe os filhos YG Marley e Zion Marley. No mesmo espaço, se apresentam Matuê, MC Cabelinho e Karol Conká, que convida Ajuliacosta e Ebony.