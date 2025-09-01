The Town 2025: ingressos para o dia de Travis Scott estão quase esgotados

A contagem regressiva para a segunda edição do The Town entrou na reta final. Faltando cinco dias para a abertura dos portões do Autódromo de Interlagos, o sábado de estreia, 6 de setembro, já desponta como um dos mais disputados do festival —e os ingressos estão perto de esgotar.
Como vai ser
O primeiro dia será dominado por rap, trap, hip-hop e funk, com cinco palcos em atividade, incluindo a estreia do espaço Quebrada. No Skyline, o rapper norte-americano Travis Scott encerra a noite como atração principal, depois de shows de Don Toliver, Burna Boy e Filipe Ret.
O palco The One terá um encontro emblemático: Ms. Lauryn Hill recebe os filhos YG Marley e Zion Marley. No mesmo espaço, se apresentam Matuê, MC Cabelinho e Karol Conká, que convida Ajuliacosta e Ebony.
A programação se espalha por toda a Cidade da Música. No Quebrada, MC Hariel, Tasha & Tracie e a Batalha da Aldeia Superliga - The Town comandam o som.
A São Paulo Square recebe Stacey Ryan, Joabe Reis e a SP Square Big Band com Tony Gordon. No Factory, sobem ao palco Teto, WIU, Borges e Budah. Já a The Tower Experience terá Victor Lou & DJ GBR.
Os ingressos para o dia 6 de setembro estão disponíveis exclusivamente no site da Ticketmaster Brasil, por R$ 975 (inteira) e R$ 487,50 (meia-entrada), sem taxa de conveniência. O benefício da meia-entrada é garantido a estudantes, pessoas com deficiência e acompanhante, jovens de baixa renda, professores da rede pública, aposentados e maiores de 60 anos, mediante apresentação de documento comprobatório na entrada.
A programação do The Town segue até 14 de setembro, com dias dedicados a nomes como Green Day, Backstreet Boys, Mariah Carey e Katy Perry.
