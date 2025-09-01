Supergrass revive fase clássica e celebra os anos de ouro do britpop em SP

O grupo não acreditava. Era nítida a empolgação dos quatro no palco, desde o sorriso estatelado no rosto de Gaz enquanto cantava, quanto quando agradecia à recepção brasileira e lamentava não ter voltado há mais tempo. A última vez que estiveram no Brasil foi há 19 anos e antes disso há 29, quando ainda moleques, apresentaram aquele mesmo "I Should Coco" num festival que ainda teve - apenas - Pato Fu, White Zombie, Smashing Pumpkins e Cure. Ah, os anos 90…

Costurando músicas, eles passearam pelas 13 faixas do disco de estreia - cuja capa estampava o telão por quase toda apresentação -, tocaram três do segundo ("Late in the Day", a quarta música do show, o petardo "Richard III" e inacreditável "Sun Hits the Sky", que abriu o bis), três do terceiro (a contagiante "Mary", a épica "Moving" e "Pumping on Your Stereo", que fechou o show), uma do quarto ("Grace") e uma do quinto ("St. Petersburg").

Supergrass faz show em São Paulo para comemorar aniversários de discos clássicos Imagem: mrlouz / @balaclavarecords

Foi bonito vê-los empolgados no palco e empolgando o público na mesma medida, mas deu pra ver o quanto a idade pesa na banda, quando eles reduziram a velocidade na última música do show (antecipada pelo público, cantando o refrão antes de "Pumping on Your Stereo" começar) d no maior hit da banda, a imortal "Alright". "We are young" ("somos jovens"), canta o primeiro verso da música, carregando uma ironia involuntária, embora o grupo mantenha a juventude espiritual o show inteiro.

Ao tocar o disco de estreia na íntegra, o grupo ainda pode fazer algumas brincadeiras no palco, ao esticar vinhetas como "We're Not Supposed To" e "Time to Go" com mudanças na formação, com o baterista assumindo o baixo nas duas canções, e tocar uma música que nunca haviam tocado por aqui, a longa "Sofa (of My Lethargy)", justamente quando convidaram o caçula dos Coombes para tocar violão - com Mick assumindo a guitarra solo e Gaz pegando o baixo.

E por mais que boa parte do público era composto por quarentões e cinquentões contemporâneos dos integrantes da banda (todos sorrindo como se estivessem sendo salvos por Peter Pan), havia uma parcela considerável de jovens no meio da pequena multidão.