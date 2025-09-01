TocaUOL
Novidades do K-pop: IVE, SUNMI, CHANYEOL, Heyoon e UNICODE

Camila Monteiro
Colaboração para Splash de Pelotas/RS

IVE, SUNMI, CHANYEOL, Heyoon e UNICODE. Ouça a seleção de Splash com músicas recém-lançadas de seus artistas favoritos do K-pop. Siga nosso canal de notícias, o Universo K-pop.

IVE - "XOXZ"

SUNMI - "BLUE!"

CHANYEOL - "Upside Down"

Heyoon - "Addicted"

UNICODE - "Aing"

